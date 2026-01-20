Predstavnički dom usvojio budžet u iznosu od 8,89 milijardi KM: Opozicija upozorila na enormna zaduženja

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH po hitnom postupku usvojili su budžet FBiH za ovu godinu u iznosu od 8.898.279.146 KM, a da bi on stupio na snagu potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda na sjednici koja će biti održana u petak.
Za budžet je glasalo 56 zastupnika, dva su bila suzdržana, a 23 protiv.
Vlada FBiH je samo djelimično usvojila dva amandmana, a sve ostale amandmane zastupnika je odbila. Kasnije su zastupnici usvojili jedan amandman opozicije, a sve ostale odbili.
Budžet je za 649 miliona KM veći nego u 2025. godini, a najveći dio povećanja odnosi se na penzije, na čiju isplatu će otići gotovo pola budžeta, odnosno 4,42 milijarde KM.
Londonska berza
Opozicija je tokom jučerašnje rasprave o budžetu osporila to što se povećava zaduženje, a zastupnik Admir Čavalić je kazao da je budžet dužnički, odnosno da je 25 posto njegovog iznosa zaduženje.
Gotovo milijardu KM će otići na nova zaduženja, a uz starija zaduženja riječ je o iznosu od približno 2,3 milijarde KM. Veći dio novog duga otpada na vanjsko zaduženje, koje u strukturi ukupnog zaduženja čini od 60 do 70 posto. Opozicija je osporila zaduženje na Londonskoj berzi po, kako kažu, „lihvarskim kamatnim stopama“.
- Tekući prihodi ne mogu pokriti sve rashode i toga smo svjesni. Razlog za zaduženje je činjenica da zakon o fiskalizaciji transakcija, po kojem bi se spriječila siva ekonomija, još nije zaživio – priznao je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
Interesantno je i da će veći dio socijalnih davanja biti finansiran na kredit.
Niži nivoi
Ministar finansija FBiH Toni Kraljević je ranije rekao da budžet predviđa podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine te dodatna dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica s prostora Federacije BiH.
Također, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.
Kapitalni projekti
Za izgradnju autoputeva, brzih i magistralnih cesta bit će izdvojeno 249 miliona KM.
- Iako je budžet dominantno socijalno orijentisan, planirana su i sredstva za kapitalne projekte u iznosu od 480 miliona KM – rekao je Nikšić.