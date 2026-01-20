Predstavnički dom usvojio budžet u iznosu od 8,89 milijardi KM: Opozicija upozorila na enormna zaduženja

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH po hitnom postupku usvojili su budžet FBiH za ovu godinu u iznosu od 8.898.279.146 KM, a da bi on stupio na snagu potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda na sjednici koja će biti održana u petak.

Za budžet je glasalo 56 zastupnika, dva su bila suzdržana, a 23 protiv.

Vlada FBiH je samo djelimično usvojila dva amandmana, a sve ostale amandmane zastupnika je odbila. Kasnije su zastupnici usvojili jedan amandman opozicije, a sve ostale odbili.

Budžet je za 649 miliona KM veći nego u 2025. godini, a najveći dio povećanja odnosi se na penzije, na čiju isplatu će otići gotovo pola budžeta, odnosno 4,42 milijarde KM.

Londonska berza

Opozicija je tokom jučerašnje rasprave o budžetu osporila to što se povećava zaduženje, a zastupnik Admir Čavalić je kazao da je budžet dužnički, odnosno da je 25 posto njegovog iznosa zaduženje.