Predstavnički dom jednoglasno usvojio izmjene Zakona koje znače povećavanje penzija: Na redu Dom naroda

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH po skraćenom postupku usvojene su izmjene Zakona o PIO-u, a da bi one stupile na snagu potrebno će biti da ih potvrdi i Dom naroda na sjednici koja će biti održana u petak.
Za izmjene Zakona o PIO-u su glasali svi prisutni zastupnici, njih 86.
Penzije će se usklađivati dva puta godišnje 1. januara i 1. jula. Prema usklađivanju od 1. januara 2026. godine, nakon što izmjene i dopune Zakona o PIO usvoji Federalni parlament, penzije će se uvećati za gotovo 11,6 posto, a s julskim povećanjem to će biti ukupno oko 17 posto.
Minimalne penzije
U praksi to znači da će penzioneri s minimalnim penzijama od julske penzije stići na 701,11 KM, sa sadašnjih 599,28 KM. Već u februaru će to iznositi 668,76 KM.
Julska zagarantovana penzija će sa sadašnjih 715,21 KM porasti na 836,79 KM, a već u februaru 798,17 KM.
Maksimalna penzija će s drugim usklađivanjem u julu porasti sa sadašnjih 2.996,4 KM na 3.505,78 KM. Već uz januarsku penziju će to povećanje iznositi 3.343,98 KM.
Resorni ministar Adnan Delić je pojasnio da se stečena prava ne diraju i da se niti jedna penzija ne može smanjiti.
- Novi sistem nije prijetnja penzionerima, već garancija da će sistem moći dugoročno ispunjavati obaveze prema njima. Vidim da većina zastupnika podržava izmjene ovog Zakona, činjenica da ni ovo rješenje nije savršeno, ali mislim da je realno shodno finansijskom okviru. Penzioneri su tražili odnos 60/40, to smo i ispunili – rekao je Delić.
Predsjednik HRS-a i zastupnik Slaven Raguž je pohvalio to što se ukidanje vanredno usklađivanje, jer se smanjuje prostor za politizaciju.
Najniža starosna penzija zavisit će od dužine penzijskog staža i određivat će se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava. Npr., za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije u FBiH, a ovu tačku su upozorili iz opozicije.
15 godina staža
Delić je pojasnio da neko ko je imao 15 godina staža i da je mjesečno uplaćivao 259 KM doprinos, on za 15 godina penzije dobije preko 60.000 KM više nego je uplatio za tih 15 godina.
Zastupnik Admir Čavalić (SBiH) je kazao da je ovo nepravedno prema ljudima koji imaju iznad 60 godina, ukoliko imaju malo staža, jer oni to u tim godinama ne mogu promijeniti s obzirom da nisu konkurentni na tržištu.
Zastupnik Hajrudin Žilić (DF) je kazao da je ovo jedan od rijetkih prijedloga vladajuće većine koji treba pohvaliti te dodao da podržava amandman Admira Čavalića da se ispravi nepravda prema ljudima koji imaju 60 ili više godina. Na kraju amandman Čavalića nije usvojen.
Iz SDA su rekli da bi bilo dobro podržati amandmane, a da će i bez njih pružiti podršku ovom zakonu.