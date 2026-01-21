Stanje na putevima: U Bosni se saobraća po vlažnom kolovozu, u Hercegovini suho

U Bosni se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok je u Hercegovini pretežno suho.

Zbog niskih temperatura u noćnim i jutarnjim satima upozoravamo na mjestimično zaleđene dionice u višim planinskim predjelima, preko mostova i na prilazima tunelima.

Magla smanjuje vidljivost na dionici autoceste A-1 Odžak-Svilaj, zatim na magistralnim cestama: Ormanica-Gradačac, Tuzla-Olovo i Kalesija-Tuzla, kao i ponegdje dolinom rijeke Bosne.

Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Molimo i pješake da budu pažljivi prilikom kretanja.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.