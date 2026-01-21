Mljekari strahuju od najgoreg scenarija, upomoć zovu Savu Minića

Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH i dalje opterećuje domaće proizvođače. Iako je za 11 mjeseci ove godine uvoz smanjen, na domaćem tržištu sve više dominiraju uvozni proizvodi, domaće mlijeko ostaje u mljekarama, što dodatno opterećuje lokalne proizvođače. Predstavnici Udruženja mljekara iz bh. entiteta RS nadležnim insitucijama uputili su niz mjera kako bi se ovom problemu stalo u kraj.

Stručni saradnik u Udruženju poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Miljan Erbez, rekao je za RTRS da uvoz jeftinijih nekvalitetnih proizvoda urušava situaciju u mljekarstvu.

- Ljudi su primijetili da nešto nije u redu i javljaju nam se. Država bi trebalo da zaštiti svoje građane. Srbija je sredinom prošle godine dobro riješila tu situaciju i donijela Uredbu o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda sa mliječnom komponentom koji sadrže palmino ulje, odnosno palminu mast i druga biljna ulja, rekao je on, dodajući da na domaćem tržištu 20 odsto mliječnih proizvoda sadrži palmino ulje - ističe Erbez.

Erbez je kazao da je uvoz, koji godinama muči domaće proizvođače, doveo do pada otkupne cijene i količine mlijeka, te da su posebno pogođeni mali proizvođači.