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Mljekari strahuju od najgoreg scenarija, upomoć zovu Savu Minića

Ljudi su primijetili da nešto nije u redu i javljaju nam se. Država bi trebalo da zaštiti svoje građane, ističe Erbez

Mljekari u RS-u strahuju od najgoreg scenarija. Facebook

Z. V.

21.1.2026

Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH i dalje opterećuje domaće proizvođače. Iako je za 11 mjeseci ove godine uvoz smanjen, na domaćem tržištu sve više dominiraju uvozni proizvodi, domaće mlijeko ostaje u mljekarama, što dodatno opterećuje lokalne proizvođače. Predstavnici Udruženja mljekara iz bh. entiteta RS nadležnim insitucijama uputili su niz mjera kako bi se ovom problemu stalo u kraj.

Stručni saradnik u Udruženju poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Miljan Erbez, rekao je za RTRS da uvoz jeftinijih nekvalitetnih proizvoda urušava situaciju u mljekarstvu.

- Ljudi su primijetili da nešto nije u redu i javljaju nam se. Država bi trebalo da zaštiti svoje građane. Srbija je sredinom prošle godine dobro riješila tu situaciju i donijela Uredbu o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda sa mliječnom komponentom koji sadrže palmino ulje, odnosno palminu mast i druga biljna ulja, rekao je on, dodajući da na domaćem tržištu 20 odsto mliječnih proizvoda sadrži palmino ulje - ističe Erbez. 

Erbez je kazao da je uvoz, koji godinama muči domaće proizvođače, doveo do pada otkupne cijene i količine mlijeka, te da su posebno pogođeni mali proizvođači.

On je naveo da je veliki broj farmera smanjio broj grla zbog nemogućnosti prodaje mlijeka, dodajući da će situacija kulminirati narednih dana.

Erbez je za danas najavio sjednicu Upravnog odbora i nove mjere.

- Odazvaće se ljudi iz Nevesinja do Novog Grada. To je 5.000 porodica, 20.000 duša. Pozvali smo predsjednika Vlade Savu Minića da se pridruži i kaže da stoji uz naše mljekare - rekao je Erbez.

# MLJEKARI
# RS
# SAVO MINIĆ
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