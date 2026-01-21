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SNAŽNA SIMBOLIKA

Općina Jablanica raspisala konkurs za idejno rješenje spomen-obilježja žrtvama poplava 2024.

Za komunikaciju s ponuditeljima zaduženi su djelatnici Općine Jablanica

Općina Jablanica raspisala natječaj. Fena

FENA

21.1.2026

Općina Jablanica raspisala je Javni konkurs za izradu idejnog rješenja spomen-obilježja žrtvama poplava koje su 2024. godine pogodile naselja Donja Jablanica i Zlate.

Investitor i raspisivač konkursa je Općina Jablanica, koju zastupa općinski načelnik Emir Muratović, dok je organizaciju i provedbu konkursa preuzela Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.

Za komunikaciju s ponuditeljima zaduženi su djelatnici Općine Jablanica, a svi dodatni detalji i uvjeti konkursa dostupni su na internetskoj stranici Općine.

Svrha i cilj natječaja je izrada idejnog rješenja spomen-obilježja koje će dostojanstveno i simbolično obilježiti stradanje žrtava te biti uklopljeno u prostorni, ambijentalni i društveni kontekst naselja Zlate i Donja Jablanica.

Spomen-obilježje će snažnim simboličkim izrazom služiti kao trajno mjesto sjećanja, pijeteta i okupljanja, u cilju očuvanja uspomene na stradale, ističu iz Općine.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, konkurs je otvoren za sve pravne i fizičke osobe, samostalno ili u okviru autorskih grupa, koja posjeduju odgovarajuće stručne kvalifikacije. Uvjet je da su redovni studenti ili diplomanti Arhitektonskog fakulteta ili Akademije likovnih umjetnosti. Koautori moraju imati stručnu kvalifikaciju, dok saradnici u grupi nisu obavezni. 

# JABLANICA
# SPOMEN-OBILJEŽJE
# USPOMENE
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