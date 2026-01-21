Općina Jablanica raspisala konkurs za idejno rješenje spomen-obilježja žrtvama poplava 2024.

Općina Jablanica raspisala je Javni konkurs za izradu idejnog rješenja spomen-obilježja žrtvama poplava koje su 2024. godine pogodile naselja Donja Jablanica i Zlate.

Investitor i raspisivač konkursa je Općina Jablanica, koju zastupa općinski načelnik Emir Muratović, dok je organizaciju i provedbu konkursa preuzela Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.

Za komunikaciju s ponuditeljima zaduženi su djelatnici Općine Jablanica, a svi dodatni detalji i uvjeti konkursa dostupni su na internetskoj stranici Općine.

Svrha i cilj natječaja je izrada idejnog rješenja spomen-obilježja koje će dostojanstveno i simbolično obilježiti stradanje žrtava te biti uklopljeno u prostorni, ambijentalni i društveni kontekst naselja Zlate i Donja Jablanica.