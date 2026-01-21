Postupak pripreme glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore za predsjednika RS

U skladu s Instrukcijom o pripremi, zaštiti i pakiranju glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, Glavni centar za brojanje započet će 22. januara u 10 sati s pripremom glasačkih listića koristeći neiskorištene listiće sa prijevremenih izbora održanih 23. novembra 2025. godine.

Glasački listići bit će preuzeti iz vreća s neiskorištenim glasačkim listićima sa svih redovnih biračkih mjesta u osnovnim izbornim jedinicama Bijeljina i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, do potrebnog broja od 85.070 glasačkih listića. Ukoliko u navedenim osnovnim izbornim jedinicama ne bude dovoljan broj neiskorištenih glasačkih listića, bit će preuzete i vreće s neiskorištenim glasačkim listićima sa svih redovnih biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Modriča.

Iz Skladišta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bit će uz policijsku pratnju dopremljene vreće s neiskorištenim glasačkim listićima Glavnom centru za brojanje.

Svi pripremljeni glasački listići bit će do 26. januara ove godine dostavljeni štampariji CPA d.o.o. Tojšići – Kalesija radi štampanja oznake „Ponovni izbori“ na prednjoj strani glasačkog listića, preko teksta uputstva o ispravnom načinu glasanja.