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CIK BIH

Postupak pripreme glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore za predsjednika RS

Iz Skladišta CIK BiH bit će uz policijsku pratnju dopremljene vreće s neiskorištenim glasačkim listićima Glavnom centru za brojanje

CIK BiH. Fena

FENA

21.1.2026

U skladu s Instrukcijom o pripremi, zaštiti i pakiranju glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, Glavni centar za brojanje započet će 22. januara u 10 sati s pripremom glasačkih listića koristeći neiskorištene listiće sa prijevremenih izbora održanih 23. novembra 2025. godine.

Glasački listići bit će preuzeti iz vreća s neiskorištenim glasačkim listićima sa svih redovnih biračkih mjesta u osnovnim izbornim jedinicama Bijeljina i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, do potrebnog broja od 85.070 glasačkih listića. Ukoliko u navedenim osnovnim izbornim jedinicama ne bude dovoljan broj neiskorištenih glasačkih listića, bit će preuzete i vreće s neiskorištenim glasačkim listićima sa svih redovnih biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Modriča.

Iz Skladišta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bit će uz policijsku pratnju dopremljene vreće s neiskorištenim glasačkim listićima Glavnom centru za brojanje.

Svi pripremljeni glasački listići bit će do 26. januara ove godine dostavljeni štampariji CPA d.o.o. Tojšići – Kalesija radi štampanja oznake „Ponovni izbori“ na prednjoj strani glasačkog listića, preko teksta uputstva o ispravnom načinu glasanja.

Postupak pripreme glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje mogu pratiti svi akreditirani posmatrači za rad Glavnog centra za brojanje, u skladu s važećim propisima, a Glavni centar za brojanje je iz tehničkih razloga premješten u Centar za edukaciju, u prostorije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u Ulici Danijela Ozme 7 u Sarajevu, saopćeno je iz Ureda za informisanje CIK-a.

# RS
# CIK BIH
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