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EMPATIJA JAČA OD KRIZE

Arslanagić-Hrbat za "Avaz": Sve više anonimnih donacija za liječenje oboljelih

Konstantno na našim društvenim mrežama i web stranici imamo otvorene apele za donacije, kazala je Arslanagić-Hrbat za "Avaz"

Arslanagić-Hrbat: Anonimne donacije. Facebook

Z. Voloder

21.1.2026

Dok svakodnevno svjedočimo teškim sudbinama građana kojima je potrebna pomoć, Bosna i Hercegovina još jednom pokazuje da humanost i empatija nisu nestale. 

Naprotiv, u trenucima kada su životi ugroženi, građani se sve češće ujedinjuju kako bi pomogli – često i anonimno.

Dobar odziv

Iz Udruženja Pomozi.ba ističu da je odziv javnosti izuzetno dobar, posebno kada je riječ o liječenju oboljelih. 

Kako za "Avaz" navodi Maja Arslanagić-Hrbat, PR udruženja, na mjesečnom nivou objavljuju svega tri javna apela za liječenje, dok paralelno realizuju brojne druge humanitarne akcije i projekte pomoći.

– Konstantno na našim društvenim mrežama i web stranici imamo otvorene apele za donacije. Moram priznati da je odgovor građana zaista dobar i zahvaljujući njima uspijevamo pomoći velikom broju ljudi – kazala je Arslanagić-Hrbat za "Avaz".

Posebno snažan emotivni odziv građani pokazuju kada su u pitanju oboljela djeca i mladi ljudi, kojima je često ugrožen sam život.

Humani gest

Jedan od najemotivnijih primjera zabilježen je u posljednjoj akciji pomoći za liječenje Refika Hajrića. 

– Ovaj put smo vidjeli pomoć jednog od naših stalnih donatora koji je želio ostati anoniman. Donirao je 53.000 KM, a za Refikovo liječenje bilo je potrebno oko 80.000 KM – navela je Arslanagić-Hrbat za "Avaz", naglašavajući da je ovakva pomoć od ogromnog značaja za same korisnike.

Dodaje da ovakvi humani gestovi često pokreću lančanu reakciju dobrote.

– Drago nam je jer vidimo empatiju naših ljudi. Ovakvi primjeri potaknu i druge donatore da se uključe, kako bismo zajedno nastavili pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija – poručila je za "Avaz".

# POMOZI.BA
# UDRUŽENJE POMOZI.BA
# MAJA ARSLANAGIĆ-HRBAT
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