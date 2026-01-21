Arslanagić-Hrbat za "Avaz": Sve više anonimnih donacija za liječenje oboljelih

Dok svakodnevno svjedočimo teškim sudbinama građana kojima je potrebna pomoć, Bosna i Hercegovina još jednom pokazuje da humanost i empatija nisu nestale.

Naprotiv, u trenucima kada su životi ugroženi, građani se sve češće ujedinjuju kako bi pomogli – često i anonimno.

Dobar odziv

Iz Udruženja Pomozi.ba ističu da je odziv javnosti izuzetno dobar, posebno kada je riječ o liječenju oboljelih.

Kako za "Avaz" navodi Maja Arslanagić-Hrbat, PR udruženja, na mjesečnom nivou objavljuju svega tri javna apela za liječenje, dok paralelno realizuju brojne druge humanitarne akcije i projekte pomoći.

– Konstantno na našim društvenim mrežama i web stranici imamo otvorene apele za donacije. Moram priznati da je odgovor građana zaista dobar i zahvaljujući njima uspijevamo pomoći velikom broju ljudi – kazala je Arslanagić-Hrbat za "Avaz".

Posebno snažan emotivni odziv građani pokazuju kada su u pitanju oboljela djeca i mladi ljudi, kojima je često ugrožen sam život.

Humani gest

Jedan od najemotivnijih primjera zabilježen je u posljednjoj akciji pomoći za liječenje Refika Hajrića.