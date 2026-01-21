Najpoznatiji sarajevski ulični svirač odlučio napustiti BiH: "Hvala vam ljudi iz Sarajeva"

Stiv Lin (Steve Lin), poznatiji kao Stevo Tajvanac, tajvanski muzičar, odlučio je napustiti Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj simpatični umjetnik bio je česta pojava na sarajevskim ulicama, posebno na Ferhadiji, gdje je provodio najviše vremena.

Svakodnevno je prolaznicima uljepšavao dan izvođenjem hitova Bijelog dugmeta, Zabranjenog pušenja, Dine Merlina i drugih, trudeći se da ih odsvira što vjernije i ispravnije, iako ne govori bosanski jezik.

Sarajlije su ga sjajno prihvatile i odmilja su ga zvali "paša", pa će sigurno njegov odlazak iz glavnog bh. grada rastužiti mnoge koji su ga poznavali.

Stiv Lin je donio odluku da se vrati kući u Tajvan, ali je u svojoj oproštajnoj poruci od Sarajeva obećao da će se vratiti.

- Šta ima paša moj, sestro moja? Hvala vam što ste bili sa mnom online i offline ove godine. Bilo je tisuću posto aferim. Hvala vam ljudi iz Sarajeva. Đe si bio? Ti si sto posto vrh! Iako osjećam da mi je Sarajevo više kao dom, vrijeme je da se vratim kući na Tajvan jer će se mama ljutiti ako ne odem kući. Ali tisuću posto vidimo se drugi put! Javite se - napisao je Lin.