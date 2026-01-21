Naša stranka traži ukidanje PDV privilegija za igre na sreću

Poslanici Naše stranke na državnom i federalnom nivou, Mia Karamehić - Abazović i Amir Purić, predstavili su danas na pres-konferenciji u Sarajevu zakonske inicijative kojima se igre na sreću stavljaju, kako su kazali, u okvir pravednog i odgovornog oporezivanja, uz jasno usmjeravanje prihoda u zdravstvo i druge oblasti od javnog interesa.

Prijedlog izmjena

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mia Karamehić - Abazović je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, kojim se ukida oslobađanje igara na sreću od plaćanja PDV-a.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić predstavio je prijedlog izmjena Zakona o igrama na sreću Federacije BiH, kojima se osigurava stabilan i dugoročan izvor finansiranja zdravstva.

- Tema kojom ćemo se danas baviti je dvostrana. Jedna se tiče izmjena Zakona o PDV-u, konkretnije brisanje izuzetka na igre na sreću od oporezivanja PDV-om na državnom nivou, kao i zakon o djelatnosti igara na sreću na federalnom nivou - kazala je Karamehić-Abazović.

Napomenula je da Zakon o PDV-u predviđa sedam izuzetaka od oporezivanja i to su uglavnom bankarske usluge, usluge osiguranja, trgovanje dionicama, upravljanje investicionim fondovima, isporuke zlata Centralnoj banci, poštanske markice i igre na sreću.

- Ni po jednom kriteriju, bio on fiskalni ili bio kriterij korisnosti ili bio kriterij odgovornosti prema građanima ili olakšavanja njihovog svakodnevnog života, igre na sreću ne bi trebale da se nalaze na ovom i ovakvom spisku izuzetaka. Izuzeće igara na sreću, ne samo da je potpuno neopravdano, nego dovodi u nepovoljan položaj druga pravna lica, a to su ona koja se bave poslovima u okviru industrije zabave - kazala je Karamehić-Abazović.

Pojasnila je "da ćete platiti PDV na ulaznicu za pozorište ili za koncert ili bilo koju drugu djelatnost industrije zabave, ali PDV nećete platiti kada kupujete tiket, kada kupujete žeton, kada kupujete loz ili bilo koju drugu stvar koja vam omogućava i obećava dobitak".

Istaknula je da su igre na sreću jedina djelatnost koja za svoju posljedicu ima ovisnost koja nije ni na koji način oporezovana na nivou Bosne i Hercegovine.

- Za razliku od igara na sreću, alkohol i cigarete su oporezovane kroz više modaliteta. Na državnom nivou oporezovani su kroz akcize i kroz PDV, a na nižim nivoima, dakle ako ste krajnji konzumet u ugostiteljstvu vi ćete više puta platiti različite vrste poreza, ugostitelji će platiti različite vrste dozvola. Dakle, oporezovano je kroz cijeli sistem od najvišeg do najnižeg nivoa. I ponovo igre na sreću, koje dokazano izazivaju ovisnost i prouzrokuju zdravstvene posljedice po građane i društvene posljedice po građane, nisu ni na koji način obuhvaćene oporezivanjem na državnom nivou - kazala je Karamehić-Abazović.

Prema njenim riječima, građani ovo traže već duži niz godina "zato što je sasvim zdravorazumski da industrija koja godišnje prometuje milijarde i milijarde konvertibilnih maraka bude adekvatno oporezovana i da ti porezi i poreski prihod idu u unapređenje zdravlja građana, u unapređenje infrastrukture i bolje uslove za našu djecu".

Igre na sreću

Pojasnila je da bi se oporezivala svaka transakcija koja omogućava pristup igrama na sreću - bila ona tiket, bila ona žeton za automat, bila ona čip ili bila ona loz.

- Godišnje u Federaciji BiH, za 10 mjeseci 2025. godine, ukupan promet industrije igara na sreću premašivao je 1,8 milijardi KM. Državni budžet Bosne i Hercegovine iznosi 1,57 milijardi KM. U Republici Srpskoj ti podaci nisu dostupni u smislu prometa, ali RS prihoduje negdje između 100 i 150 miliona samo na osnovu njihovog oporezivanja igara na sreću - kazala je Karamehić-Abazović.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić je kazao da je u Federaciji BiH u prošloj godini promet kladionica bio iznad 1,8 milijardi KM, a da je budžet Federacije od toga prihodovao manje od 35 miliona maraka.

- Dakle, od 1,8 milijardi KM, koliki je bio promet, u budžet Federacije BiH se slilo ispod 35 miliona KM - naveo je Purić.

Dodao je da se izmjenama Zakona o igrama na sreću, koje je Klub Naše stranke uputio prije mjesec dana, predviđaju mnogo veće naknade na uplate, na isplate, kao i naknade za priređivače igara na sreću.

- Tim izmjenama bismo omogućili dodatnih najmanje 150 miliona maraka u budžet Federacije BiH, te više od 50 miliona maraka u budžete lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj, osnovna intencija ovog zakona jeste da jednokratno, do zatvaranja listi čekanja Fonda solidarnosti Federacije, taj dodatni prihod od najmanje 150 miliona maraka godišnje se upotrebi isključivo za to, dakle za zatvaranje listi čekanja, a nakon toga za razvoj niza programa iz oblasti zdravstva, nauke, kulture i prevencije ovisnosti, između ostalog i ovisnosti o kocki u Federaciji Bosne i Hercegovine - pojasnio je Purić.

Smatra, dodao je, da je sadašnji nivo i oporezivanja i naknada koje plaćaju priređivači igara na sreću jako i neprihvatljivo nizak.

- Još jednom ću ponoviti, kada od 1,8 milijardi KM prihodujete svega 35 miliona maraka, a možete prihodovati pet puta više, postavlja se pitanje kome nije u interesu da prihoduje budžet Federacije BiH više od toga i da se taj novac upotrijebi za rješavanje nekih od gorućih pitanja - kazao je Purić.

Dodao je da je trenutno jedno od najvažnijih pitanja ukidanje liste čekanja, odnosno finansiranje Fonda solidarnosti u znatno višem nivou nego što je to sada, u onom nivou koji predviđa i Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.