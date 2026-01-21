Forto u Zagrebu: S Hrvatskom ćemo raditi na razvoju digitalne infrastrukture i e-usluga

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto boravio je danas u službenoj posjeti Zagrebu, gdje se sastao s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske Damirom Habijanom.

Tokom sastanka upriličeno je svečano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH o saradnji u oblastima razvoja sigurne digitalne infrastrukture, javnih digitalnih usluga i digitalne transformacije.

Memorandum uspostavlja okvir za razmjenu stručne i savjetodavne podrške, u skladu sa standardima i praksama Evropske unije.

- Ovim stvaramo osnovu za konkretnu saradnju u digitalnoj oblasti i razmjenu znanja i iskustava. Cilj nam je da digitalne usluge budu brže, sigurnije i dostupnije građanima u BiH- izjavio je ministar Forto.