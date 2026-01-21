Ef. Cerić o imenovanju člana Predsjedništva: Najgore što se može desiti nije da kandidat izgubi raspravu, već da izgubi državnu vertikalu

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u nastavku svoje kolumne, prokomentarisao je profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni i porazni.

Kolumnu prenosimo u cijelosti:

- TREĆI DIO: PORAZNI PROFIL

Porazni profil je najopasniji, jer često dolazi pod maskom “normalnosti”, “umjerenosti”, “elegancije” i “smirenja tenzija”. Ali iza te maske stoji praznina: kandidat koji nije sposoban nositi težinu historijskog trenutka.

Porazni profil je:

1) Moralno mekan i politički relativizator

Ne zna jasno reći šta je istina, a šta laž. Uvijek traži “balans” i “sredinu”, čak i kad sredine nema.

2) Stranački vojnik bez državničkog kapaciteta

On ne vodi državu – on služi stranci. I funkciju koristi za partijski interes.

3) Nacionalno neosjetljiv ili stidljiv

Boji se vlastitog naroda da ga ne proglase “nacionalistom”, pa napušta identitet da bi izgledao “moderan”.

4) Sklon kompromisu gdje kompromis znači kapitulaciju

S njim se pregovara o stvarima o kojima se ne pregovara.

5) Površan u vanjskoj politici

Djeluje na protokolu, fotografiji i praznim frazama, bez stvarnog učinka.

6) Ne prepoznaje negaciju države kao sigurnosni problem

Misli da su napadi “samo retorika”, a retorika je često uvod u političku realizaciju.

7) Lako ulazi u defanzivu i postaje predmet manipulacije

Protivnici mu postave temu, on trči za njom. Protivnici mu napišu okvir, on ga prihvati.

8 ) Zatvoren za bošnjačko jedinstvo i razgovor

Ili se ponaša kao da je “iznad svih”, ili kao da mu narod smeta.

9) Nema dodir s narodom

Ne razumije povratnike, ne razumije borce, ne razumije radnike, ne razumije mlade. Sve mu je statistika.

10) Nema duboku svijest o genocidu

I zato ne zna ni braniti istinu, ni čuvati dostojanstvo žrtava, ni spriječiti relativizaciju.

Posljedica poraznog profila: Porazni profil ne pravi katastrofu odmah. On je spor poraz.

Slabi bošnjački politički autoritet, normalizuje negaciju genocida, ohrabruje projekat razgradnje države, proizvodi apatiju i razočaranje, rasipa jedinstvo i povjerenje naroda.

Najgore što se može desiti nije da kandidat izgubi raspravu. Najgore je da izgubi državnu vertikalu.