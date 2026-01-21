Mustafa Ćutahija zatekao se usred protesta u Teheranu: Vidio sam da Iranci nisu zadovoljni

Planinarski vodič Planinarskog saveza FBiH Mustafa Ćutahija igrom slučaja našao se u paklu Teherana tokom nasilnih demonstracija u kojima je stradalo hiljade ljudi.
Po povratku iz Irana za „Avaz“ govori o dramatičnim danima koje je proživio s 16-godišnjom unukom Lamijom Pandžo i utiscima koje nosi iz ove prelijepe, ali često nesretne zemlje.
Pohod na Damavand
Prvi put Mustafa je u Iranu boravio 2023. godine, kada je bio dio međunarodne ekspedicije koja je osvojila Damavand (5.761 metara), najveći vrh u Iranu.
Oduševljenje gostoprimstvom Iranaca i ljepotama njihove zemlje nije krio, pa je u međuvremenu veliki broj njegovih prijatelja izrazio želju da posjeti Iran. U Teheran je doputovao 7. januara, kako bi dogovorio detalje turističke posjete.
- Poveo sam i unuku Lamiju, koja je maloljetna. Prije polaska znao sam za okupljanja građana tamo, ali to je bilo zbog inflacije i drastičnog pada rijala u odnosu na euro. Kada sam stigao, euro je vrijedio 1,7 miliona rijala, što je pokazatelj strahovite inflacije. Par dana smo bili tamo, da bi 10. januara počela prava nesreća, koja je kulminirala 12. i 13. januara – kaže Ćutahija.
U direktnoj opasnosti nije se našao, jer Teheran je ogroman grad, ali je informacije o demonstracijama pa i oružanim sukobima u dijelovima grada dobijao od prijatelja i pratio putem medija.
- Tokom protesta u Teheranu su izgorjele 53 džamije, 200 miliona dolara u rijalima opljačkano je iz bankomata, sedam policajaca je ubijeno i zapaljeno. Zapale ih, pa ih šutaju nogama. Najgore što se nama desilo je prekid komunikacija. Nije bilo ni telefona, ni poruka, teško nam je bilo što se ne možemo javiti ni porodici, a ovdje su bile informacije kakve su bile – priča nam Ćutahija.
Ne krije zahvalnost na pomoći koju su mu pružile prijateljice iz Irana, a posebno osoblje Ambasade BiH, kojoj se javio odmah po dolasku. Nekoliko dana prije nego što će se protesti rasplamsati, pozvali su ga i na kafu, s ambasadorom Nijazom Čardaklijom i konzulom Muamerom razmijenio je i brojeve telefona.
- Kad je počela frka, bili smo u kontaktu non-stop. Dva-tri dana telefonskih veza nije bilo, ali je onda uspostavljen neki saobraćaj samo na području grada. Nudili su mi da pređem u jedan stan, gdje bih imao hranu, pitali imam li novca … Prvi put sam sreo te ljude, posao Ambasade i jeste da pomognu ljudima kad se nađu u nevolji, a u mom slučaju su uradili sve za 10 – ističe Ćutahija.
Mnogo propagande
Nakon što je avionski saobraćaj ponovo uspostavljen, u danima kada su cijene karata dosezale i 3.500 dolara, uspio je osigurati let, te je preko Turske stigao u Sarajevo.
- Neko je iskoristio tu ekonomsku situaciju. Oni su za par mjeseci s plate od 1.000 eura, pali na 150 eura i normalno je da će se ljudi pobuniti. Međutim, sve poslije je organizovano bilo. Ti ulasci u zemlju, sve su to profesionalci. Mnogo je dezinformacija i propagande. Na opozicionim kanalima gledaš kako 100 ljudi vješaju na glavnom teheranskom trgu, ali su u pitanju snimci napravljeni uz pomoć vještačke inteligencije. Vidio sam da svi Iranci nisu zadovoljni svojim rukovodstvom, ali vjerujte mi da svi vole svoju državu – zaključuje Ćutahija.