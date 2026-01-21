Mustafa Ćutahija zatekao se usred protesta u Teheranu: Vidio sam da Iranci nisu zadovoljni

Planinarski vodič Planinarskog saveza FBiH Mustafa Ćutahija igrom slučaja našao se u paklu Teherana tokom nasilnih demonstracija u kojima je stradalo hiljade ljudi. Po povratku iz Irana za „Avaz“ govori o dramatičnim danima koje je proživio s 16-godišnjom unukom Lamijom Pandžo i utiscima koje nosi iz ove prelijepe, ali često nesretne zemlje. Pohod na Damavand Prvi put Mustafa je u Iranu boravio 2023. godine, kada je bio dio međunarodne ekspedicije koja je osvojila Damavand (5.761 metara), najveći vrh u Iranu. Oduševljenje gostoprimstvom Iranaca i ljepotama njihove zemlje nije krio, pa je u međuvremenu veliki broj njegovih prijatelja izrazio želju da posjeti Iran. U Teheran je doputovao 7. januara, kako bi dogovorio detalje turističke posjete.

Ćutahija u iranskoj prijestonici . Ustupljena fotografija Ćutahija u iranskoj prijestonici . Ustupljena fotografija

- Poveo sam i unuku Lamiju, koja je maloljetna. Prije polaska znao sam za okupljanja građana tamo, ali to je bilo zbog inflacije i drastičnog pada rijala u odnosu na euro. Kada sam stigao, euro je vrijedio 1,7 miliona rijala, što je pokazatelj strahovite inflacije. Par dana smo bili tamo, da bi 10. januara počela prava nesreća, koja je kulminirala 12. i 13. januara – kaže Ćutahija. U direktnoj opasnosti nije se našao, jer Teheran je ogroman grad, ali je informacije o demonstracijama pa i oružanim sukobima u dijelovima grada dobijao od prijatelja i pratio putem medija. - Tokom protesta u Teheranu su izgorjele 53 džamije, 200 miliona dolara u rijalima opljačkano je iz bankomata, sedam policajaca je ubijeno i zapaljeno. Zapale ih, pa ih šutaju nogama. Najgore što se nama desilo je prekid komunikacija. Nije bilo ni telefona, ni poruka, teško nam je bilo što se ne možemo javiti ni porodici, a ovdje su bile informacije kakve su bile – priča nam Ćutahija.

Zgrada Ambasade BiH u Teheranu . MVP BiH Zgrada Ambasade BiH u Teheranu . MVP BiH