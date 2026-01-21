Trišić-Babić bez obrazloženja vratila tri zakona u NSRS na ponovno odlučivanje

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić nije potpisala tri zakona koje je u decembru usvojila Narodna skupština RS, a među njima je i dugočekivani akt koji tretira zabranu pušenja u zatvorenim prostorima i strogu zabranu prodaje maloljetnicima nikotinskih vrećica i ostalih proizvoda za pušenje.

Iz kabineta predsjednika RS nema obrazloženja zašto su to uradili, dok su u Narodnoj skupštini RS samo potvrdili da je vraćen u ponovu proceduru. Predlagač zakona, Ministarstvo zdaravlja i socijalne zaštite koje je dobilo opštu podršku, nije se oglasilo.

Nedopustiv potez

Zamjenica Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku u NSRS Maja Dragojević Stojić za Fenu kaže da je takav potez nedopustiv.

- Mnogo je truda i vremena uloženo da se konačno donese jedan kvalitetan zakon u korist zdravlja stanovništva RS. Baš se sjećam jedne prezentacije studenata Ekonomskog fakulteta Banja Luka koji su radili istraživanje o duvanskim proizvodima u RS. Rezultati su poražavajući i po zdravlje građana i zaista se veliki iznosi izdvajaju za liječenje - kaže Dragojević Stojić.

Ona dodaje da ju je zaprepastio podatak da djeca uzrasta petog - šestog razreda osnovne škole počinju da konzumiraju nikotinske vrećica i druge duvanske proizvode.

- Zakonom koji smo usvojili u NSRS definisana je zabrana prodaje svih proizvoda za pušenje maloljetnicima. Moramo pokazati odgovornost - poručuje ona.

Ovaj zakon je usvojen u NSRS u decembru, a prošao je redovnu proceduru, uključujući i javnu raspravu na kojoj je dobijena podrška struke, ali i ugostitelja. Takođe, ovaj zakon je dobio podršku i poslanika vlasti i opozicije, a usvojeni su i amandmani Kluba poslanika SNSD.

Zakonom je predviđeno da određene odredbe stupe na snagu u augustu ove godine, a zabrana pušenja u zatvorenim objektima od naredne godine.

Zakon o sezonskim poslovima

Osim ovog zakona, v.d. predsjednika RS vratila je u skupštinsku proceduru na ponovno odlučivanje Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

Za tzv. zakon o sezoncima se očekivalo da će biti vraćen, nakon što je Milorad Dodik, predsjednik SNSD, na svom “X” profilu to najavio poslije kritika u javnosti da će biti oporezovan rad u sezonskim poljoprivrednim poslovima.

Nije poznato zašto je vraćen Zakon o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika. Tom izmjenom je inače predviđeno da se zatvor do godinu dana može zamijeniti u novčanu kaznu ili rad u javnom interesu ako to sud odobri.