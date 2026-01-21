Isović tužio novinare "Avaza": Smetalo mu pisanje o zetu Seidu Hadžibajriću koji je dio narkogrupe

Pred Općinskim Sudom u Sarajevu održano je ročište u predmetu po tužbi bivšeg direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića protiv Avaza zbog izvještavanja o aferama koje su potresale ovu instituciju dok je on bio na njenom čelu, ali i nakon njegovog razrješenja, kao i o aferama u kojima je akter Seid Hadžibajrić, sin Ibrahima Hadžibajrića i zet Šerifa Isovića. Osim „Avaza“ Isović je tužio i novinare Evelina Traku i Miralema Aščića koji su u to vrijeme bili autori navodno spornih članaka.

Ročištu je pristupio Isović u pratnji advokatice Sanje Bećirović-Zijadić, kao i tuženi Evelin Trako i advokatica odbrane Amela Methadžović, dok je u svojstvu svjedoka na određene okolnosti pozvan trenutni urednik portala Sedin Spahić.

Na pitanje advokatice Methadžović na osnovu čega je nastao sporni članak pod nazivom „Šerif Isović štiti kompanije Ibrahima Hadžibajrića zbog kćerke i zeta“, koji su bili izvori saznanja, te da li su imali neku materijalnu dokumentaciju, kao i da li su vršili neke provjere prije objave teksta, Trako je kazao kako su danima prikupljali informacije prije objave teksta.

Veza s Isovićem

- Nekoliko dana prije objave u novinama sam prvi put lično vidio fotografiju sina Ibrahima Hadžibajrića i kćerke Isovića i do tada nisam znao da su u vezi, braku ili bilo kakvom odnosu. Obzirom da je tih dana javnost bila uslovno rečeno bombardovana informacijama oko Hadžibajrića, begova, Sky prepiski, prvog milionera sa biroa iz Starog Grada, bilo nam je zanimljivo da je prvi milioner sa biroa iz Starog Grada zet direktora Porezne uprave FBiH. Tragom tih informacija smo na Companywall, platformi na kojoj se nalaze podaci o kompanijama, utvrdili ko su osnivači kompanija u predmetnom tekstu, ko su vlasnici, koja imena se spominju i dovode u vezu sa kompanijama i utvrdili smo sa koliko početnog kapitala su kompanije osnovane, kojih datuma i tako dalje – kazao je Trako.

On je istakao i to da kada su sve to ustanovili ipak nisu objavili tekst na osnovu tih informacija i informacija o povezanosti sina Ibrahima Hadžibajrića i kćerke direktora Porezne uprave FBiH, nego su poslali upit i PU FBiH sa konkretnim pitanjima da li su te firme koje se dovode u vezu sa zetom direktora kontrolisane, u kojem periodu, koliko puta, da li su utvrđene neke nepravilnosti i sve je to bilo prije objave tekstova.

- Smatrali smo da je tekst relevantan, potkrijepljen činjenicama, pogotvo jer smo u odgovoru PU dobili informacije za koje smo imali prvobitne indicije da su te firme jednom ili dva puta kontrolirane ili nijednom. Dakle ulazne informacije su se poklopile sa odgovorom PU, a u to vrijeme Isović je bio direktor PU. Naravno sve je bilo u interesu javnosti, to je naš primarni interes – objasnio je Trako.

On je u daljem izlaganju tokom ispitivanja naglasio da sve što su objavili je samo 3 posto od onoga što je tih dana dolazilo raznim kanalima komunikacije u redakciju.

- Zvali su nas ljudi iz Kladnja, Kaknja, Tuzle, vlasnici brojnih kompanija nudeći svoje priče, neki otvoreno imenom i prezimenom, neki pod uslovom anonimnosti da kažu šta im se događalo kada bi inspektori PU FBiH došli da, izražavam se žargonski „češljaju“ poslovanje kompanija. Komentar je baziran isključivo na tačnim informacijama. Desetine priča i tih informacija jednostavno nismo stigli da obradimo, ti ljudi su zvali prvenstveno redakciju „Avaza“, pa ću citirati jednog od njih, iz Kladnja: „Niko drugi ne smije ovo da objavi, zvao sam druge medije, samo mi je novinar spustio slušalicu“. To za nas ne mora ništa značiti, ali bilo je još jedna indikacija da radimo ispravnu stvar i da objavljujemo tačne informacije odnosno temu od velikog interesa javnosti – kazao je Trako.

Evelin Trako je objasnio i to da Avaz nije prvi medij koji je objavio fotografiju na kojoj se između ostalog nalaze Šerif Isović, Ibrahim i Seid Hadžibajrić, a koja je sporna u ovom slučaju.

- Simptomatično je bilo da su se nama javljali drugi mediji koji su bili u posjedu te fotografije i govorili da su se bojali odmazde iz Porezne uprave FBiH – kazao je Trako.

Također je istaknuta i činjenica da je Šerif Isović imao priliku da sve objasni ili demantuje za „Avazov“ list, portal ili televiziju, kada su Avazovi novinari došli do Porezne uprave FBiH gdje je Isović još uvijek radio. Uredno su se javili na portirnici, dali lične karte, zamolili portira da pozove Isovića i da ih primi ili izađe pred kameru, što je on odbio uz obrazloženje, parafrazirano, kako se vide na sudu.

Skup SDA

- Nedugo nakon toga gospodin Isović odlazi na televiziju Hayat gdje je blizu sat vremena govorio o tekstovima u Avazu, iznosio razne kvalifikacije o nama, i tada sam otišao ispred TV Hayat, čekao gospodina Isovića da završi gostovanje i da mu još jednom ponudim priliku da sve to kaže i za naš medij. Čekali smo dva i po sata ali se gospodin Isović nije pojavio, ne znam šta se desilo – kazao je Trako na ročištu.

Iako Isović u svom iskazu navodi da u SDA nije obnašao nikakvu funkciju niti političku dužnost, Trako posjeća da je Konvencija SDA u martu 2018. godine stranački i isključivo stranački skup.

- Predsjednik te stranke gospodin Izetbegović, što smo vidjeli na videu, od stotina, da ne kažem hiljada, članova te stranke, nosioca javnih funkcija te stranke, spomene direktora PU FBiH. Ni do dan danas nije jasno šta je direktor Pporezne uprave radio na stranačkom skupu i isključivo stranačkom skupu SDA. Na videu se odlično čuje kada Bakir Izetbegović kaže: „Sad sam ga sreo tu, s nama je direktor PU, jedan čestiti i vrijedni direktor PU koji je namakao milione i koji se zamjerio nekim moćnicima“. To kaže gospodin Izetbegović – podsjetio je Trako.

Osim toga on je podsjetio i na to da je SDA kao dio vlasti u Vladi Federacije BiH u dva navrata za direktora Porezne uprave FBiH predložila upravo Šerifa Isovića.

Jedan od razloga što su „Avaz“ i novinari tuženi su tekstovi koji govore o mobingu koji je Isović vršio nad uposlenicima Porezne uprave FBiH.

- Kruna tih saznanja jeste presuda iz Mostara Kantonalnog suda u Mostaru, gospođa Amela Begović Kuko je prošla agonije, na jednom od tih ročišta, interni disciplinski postupak je bio u pitanju, gospođa je ispitivana skoro 18 sati. Sve te prijave o mobingu do nas su dolazile specifičnim kanalima, npr. secret chat na viberu, nestajuće poruke na whatsappu ili preko aplikacija kao što su Signal, da proživljavaju horor u PU. Nijedna o tih prijava nije bila na pravi način tretirana u našim medijima jer su se ljudi bojali da im se objavi ime, pa su strepili i od naznake radnog mjesta onoga što su obavljali u PU, bili su u velikom strahu od otkaza i drugih vrsta progona – kazao je Trako.

On je objasnio kako je cilj bio da se ti ljudi zaštite i da se ne izlože otkazu ili bilo kojoj drugoj prijavi.

- Od tih ljudi smo i mi dobivali upozorenja kao redakcija, kao novinari, kolega Aščić i ja lično, da će nas gospodin Isović krivično goniti, lično nas dvojicu, pa su se ljudi raspitivali u smislu da li će firma stati iza nas ili ćemo ostati sami u tom progonu. U tom smislu odatle polazi i neki strah ostalih medija da u svojim platformama se bave radom gospodina Isovića jer dosta tih informacija i prijava koje smo mi dobivali dobivali su i drugi mediji ali ih oni nisu uglavnom tretirali – objasnio je Trako.

Presuda za mobing

Jedan od dokaza da redakcija „Dnevnog avaza“ nije imala nikakav drugi cilj u vezi Isovića je i to što je „Avaz“ među zadnjim medijima koji je objavio presudu za mobing.

- Činjenica da je gospođa Amela Begović Kuko na početku ili na sredini ili pri kraju tog procesa sa PU FBiH kontaktirala, molila našu dopisnicu iz Mostara, Melihu Smajkić, da objavi njenu ispovijest u smislu šta joj je gospodin Isović uradio i činjenica da smo mi to kao urednički kolegij odbili uraditi, sve do momenta dok nije sud donio presudu. To dokazuje da nismo htjeli ni na koji način da utičemo ni na odluku suda ni da gospodina Isovića etiketiramo kao čovjeka koji je nad nekim vršio mobing sve dok Sud to nije presudio – iskren je Trako.

Također Isović je „Avaz“ tužio i zbog komentara ispod tekstova koji su objavljeni na portalu iako niko od novinara ni drugih članova redakcije nije pisao te komentare niti je kao što je to slučaj na drugim portalima huškao botove da pišu te komentare.

- Čak sam lično nekoliko tih komentara u kojima se vrijeđa porodica Isovića obrisao. Platforma komentari ispod članka je uređena u Avazu da se zabrane ključne riječi koje upućuju ili pozivaju na nasilje, poput terorizma, klanja i da se ne izražavam slično. Te riječi su automatski blokirane, da li je riječ Cetinje među njima, nije, da li je bilo hiljade komentara ispod teksta o Isoviću, jeste, što je još jedna indikacija da se bavimo temom od velikog interesa javnosti – kazao je Trako.

Također u svojstvu svjedoka ispitan je i glavni urednik portala „Dnevni avaz“, a u periodu objave spornih tekstova novinar, Sedin Spahić. On je objasnio da je rubrika „komentar dana“ slobodnija forma u kojoj novinar iznosi mišljenje o temama u koje je involviran.

Također Spahić je ispričao Sudu ono što je njemu poznato.

- Tekstovi o tada još uvijek direktoru Porezne uprave FBiH su počeli u junu. Prvo je bio tekst o krivičnoj prijavi. Nakon što smo to objavili počeli su nam se javljati brojni uposlenici sa saznanjima i tvrdnjama o nepravilnostima koje je činio Isović. Nakon što je smijenjen objavljivali smo više tekstova. Također smo tada saznali da je njegov zet Seid Hadžibajrić, koji se povezivao s kriminalnim miljeom, a sada i sudeći prema optužnici Tužilaštva BiH on je i dio međunarodne narkogrupe – kazao je Spahić.

Advokatica Isovića je Spahiću postavila niz pitanja na koje je advokatica odbrane imala prigovor jer su izlazila iz okvira okolnosti na koje je svjedok pozvan. Spahić je potvrdio i to da je on lično odmah objavio demanti koji je Isović poslao na redakcijski mail, a koji se odnosio na jedan od objavljenih članaka.

Naredno ročište zakazano je za 12. februar u 10:30 sati pred Općinskim sudom u Sarajevu.