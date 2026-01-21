Predsjednik Sindikata GP BIH Dragan Matović za "Avaz": Policajac u šezdesetim ne može se boriti s kriminalcima

Uoči sjednice Predstavničkog doma PS BiH u četvrtak, na kojoj će se razmatrati prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima BiH, Savez sindikata policijskih organa u BiH uputio je hitan dopis svim klubovima poslanika sa zahtjevom da ovaj dokument bude povučen s dnevnog reda. Iz Saveza, kojeg čine sindikati Granične policije, SIPA-e i DKPT-a, poručuju da prijedlog parlamentaraca Nihada Omerovića (NiP), Jasmina Imamovića (SDP) i Predraga Kojovića (NS), nosi brojne rizike po policijski sistem države.

Podsjetimo, prijedlogom je predviđeno omogućavanje produženja radnog vijeka policijskih službenika do 60 godina života, iako su ostvarili 40 godina radnog staža.

- Mi mislimo da je 60 godina ipak previše, jer policijski službenici sve tri agencije obavljaju poslove i zadatke vezane za najteže oblike krivičnih djela. Možete zamisliti jednog policijskog službenika Granične policije na graničnom prelazu da se sa 60 godina bori s ilegalnim migracijama. Ili jednog policajca SIPA-e koji je u 60. godini pripadnik neke od njihovih specijalnih jedinica, koja vrši hapšenja počinilaca najtežih krivičnih djela. Ili da 60-godišnji kolega iz DKPT-a obezbjeđuje neke VIP ličnosti ili objekte. Čast svakome, ali mislimo da policijski službenici u tim godinama ne mogu odgovoriti zadatku. U prijedlog su ubačene i neke odredbe koje su u suprotnosti sa zakonom o Graničnoj policiji BIH i zakonima o nezavisnim nadzornim tijelima u BIH, a koji propisuju izbor rukovodilaca policijskih agencija – kazao je za “Avaz” predsjednik Sindikata GP BiH, Dragan Matović.

Prijedlogom zakona precizirano je da će se odredbe zakona o produženom radu primjenjivati do 80 posto za službenike od čina policajac do čina viši inspektor i 20 posto na one u činu samostalnog i glavnog inspektora, ali iz Saveza sindikata policijskih organa pitaju kako primjenjivati ove odredbe, a izbjeći diskriminaciju pojedinih policijskih službenika.