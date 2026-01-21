Majda Čajić dobila ponudu za liječenje: "Ovo mi je zadnja prilika"

Teško bolesna Majda Čajić dobila je ponudu za liječenje u Turskoj i sada se nada pomoći dobrih ljudi kako bi prikupila sredstva za terapiju koja joj može spasiti život.

Majda je primila ponudu iz Bolnice Liv Vadistanbul u Istanbulu u vrijednosti od 8.100 eura, koja obuhvata preglede više specijalista i niz medicinskih nalaza, uključujući biopsiju i genetička testiranja.

- Draga rodbino, prijatelji i poznanici, dobila sam ponudu za Tursku i ovo mi je zadnja prilika da dođem do svoje dijagnoze i adekvatne terapije. Ponovo će se pokrenuti humanitarni apel, jer sam došla do dna i želim samo leći na bolnički krevet, pa šta bude od mene. Vratili su mi malo svjetlosti u život i nadu za bolje sutra za mene, moju djecu i roditelje. Možete ponovo nazvati broj, a ostavit ću i svoj broj računa. Molim vas dijelite - napisala je Majda na društvenim mrežama.