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APEL ZA POMOĆ

Majda Čajić dobila ponudu za liječenje: "Ovo mi je zadnja prilika"

Kako Majda kaže, već je prikupila određenu sumu novca, ali ona nije dovoljna i nada se dobroj volji ljudi

Majda Čajić. Facebook

M. Až.

21.1.2026

Teško bolesna Majda Čajić dobila je ponudu za liječenje u Turskoj i sada se nada pomoći dobrih ljudi kako bi prikupila sredstva za terapiju koja joj može spasiti život.

Majda je primila ponudu iz Bolnice Liv Vadistanbul u Istanbulu u vrijednosti od 8.100 eura, koja obuhvata preglede više specijalista i niz medicinskih nalaza, uključujući biopsiju i genetička testiranja.

- Draga rodbino, prijatelji i poznanici, dobila sam ponudu za Tursku i ovo mi je zadnja prilika da dođem do svoje dijagnoze i adekvatne terapije. Ponovo će se pokrenuti humanitarni apel, jer sam došla do dna i želim samo leći na bolnički krevet, pa šta bude od mene. Vratili su mi malo svjetlosti u život i nadu za bolje sutra za mene, moju djecu i roditelje. Možete ponovo nazvati broj, a ostavit ću i svoj broj računa. Molim vas dijelite - napisala je Majda na društvenim mrežama.

Iznos od 8.100 eura pokriva samo medicinske preglede, a uz to treba uračunati troškove avionskog putovanja i smještaja u Istanbulu. Kako Majda kaže, već je prikupila određenu sumu novca, ali ona nije dovoljna i nada se dobroj volji ljudi.

- Nikada nisam izgubila vjeru u Boga i dobre ljude, vjerujem da će mi pomoći, jer samo želim da saznam ko mi je neprijatelj i protiv čega se borim - kazala je Majda.

Majdi Čajić možete pomoći pozivom na humanitarni broj telefona ili uplatom na račun. Humanitarni broj Udruženja "Mali Anđeo" je 17196, a pozivom donirate 2 KM.

Paypal: [email protected]

Broj računa u UniCredit bank dd Mostar, Bosna i Hercegovina:

3385 6025 3273 9050

Čajić Maida

Partija primaoca 40444991000.

# APEL ZA POMOĆ
# LIJEČENJE
# MAJDA ČAJIĆ
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