Sivro uputio kritike Hoti-Muminović: Bavimo se samo konkursima, to je poražavajuće

Još nije okončan online konkurs za prijem radnika u osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, a koji je raspisan 27. oktobra prošle godine.

Ovaj konkurs, koji je trebao ubrzati proceduru, obilježile brojne primjedbe aplikanata.

Resorna ministrica Naida Hota-Muminović (NIP) potvrdila je da je do inspekcije došlo 1700 žalbi, od čega je opravdano oko 25 posto. Najavila je da se u toku ove sedmice očekuje generisanje konačne rang liste.

Slabost sistema

Predsjednik Samostalnog sindikata odgoja i obrazovanja KS Saudin Sivro kaže za Hayat.ba da se dešava ono na šta su upozoravali proteklih mjeseci, a to je da će ovi konkursi pokazati slabost sistema, mnoge nepravde, nezakonitosti, anomalije, za šta se trebalo pripremiti.

- Resorno ministarstvo moralo je na bolji način pripremiti ovaj konkurs, testirati prije svega, ali evo imamo što imamo. Oni su i priznali da je bilo nekoliko stotina opravdanih prigovora školskim komisijama i to je popravljano u toku same konkursne procedure u decembru. U januaru imamo i priznanje da ima više od 400 opravdanih prijava žalbi inspekciji. Inspekcija još nije završila svoj posao, najavili su da će u ovoj sedmici biti generirane konačne liste, a to znači da će direktori moći donositi odluke o prijemu kandidata, što ne znači da će konkursna procedura biti završena do kraja ovog mjeseca" – kaže Sivro.

Sindikat je tražio da se osigura nesmetan rad škola, da djeca imaju učitelje i nastavnike i da škole imaju radnike na ovim pozicijama koji su radili od septembra na osnovu saglasnosti ministrice.

Diskriminatoran pravilnik

U toku je pribavljanje saglasnosti od strane ministrice da škole mogu angažovati radnike do 28. februara.

- Ukoliko ne budu mogli biti angažovani radnici poslije 28. februara, to će biti problem i za to imamo rješenje, već smo to predložili na Komisiji za tumačenje kolektivnih ugovora i saopćili Ministarstvu. Evidentno je i da je priznato da je ovaj pravilnik diskriminatoran u više segmenata, da je diskriminatoran po osnovu bodovanja staža koji je ograničen samo na Federaciju BiH, na što su ukazali ombdusmeni. Bilo koji kandidat koji krene sudskim putem tražiti pravo i pravdu, da će sigurno sudovi i presuđivati u korist tih kandidata– kaže Sivro.

Pravna nesigurnost

Upozorava da će se ući u pravnu nesigurnost ukoliko Ministarstvo ne bude poništavalo konkurse, a sud počne donositi presude. Prema Sivrinim riječima, bit će napravljena šteta za koju neće imati ko odgovarati.

- Pojedini kandidati rekli su da će ići na sud, kada dođu te presude, one neće doći brzo, već će tada vjerovatno proći mandat ovoj vladi i ministrici. Pitanje je ko će preuzeti materijalnu, moralnu, političku i svaku drugu odgovornost za ovakvu igru sa ljudima i za ovakav loš pripremljen sistem digitalizacije prijema radnika. Sindikat jeste za digitalizaciju, za bolje procedure, ali na ovaj način se to ne radi – kaže Sivro.

Pokretanje postupka

U narednih 15-tak očekuju se odluke direktora, a onda slijede i žalbeni postupci prema školskim odborima. Nakon što školski odbori odgovore na žalbe tek tada se mogu pokrenuti sudski postupci.

- Nadam da neće doći do ugrožavanja nastavnog procesa, da će direktori sve one koji su radili od 1. septembra, da će imati priliku nastaviti raditi, ali postavljam javno pitanje da li je sistemska korupcija u ovom slučaju, ako mi u KS na preko 2000 radnih pozicija imamo angažman radnika, evo već pet mjeseci bez konkursa. Znamo da je Zakon o radu rekao da se radnici primaju putem konkursa i u izuzetnim situacijama bez konkursa. Dakle, ovdje je svjesno, namjerno i nestručno rađeno da nemamo institut javnog konkursa završen i da ova cijela farsa oko tih konkursa traje već od kraja oktobra, već gotovo tri mjeseca. Doći ćemo u situaciju da ćemo ovu školsku godinu od septembra, pa vjerovatno nekad do marta, možda čak i duže, imati konkursne procedure, a onda već u maju bi trebalo da se raspišu konkursi za narednu školsku godinu. Faktički ćemo se stalno baviti konkursima, a ne odgojem i obrazovanjem djece što je poražavajuće – zaključio je Sivro za Hayat.ba.