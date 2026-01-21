Čović razgovarao s hrvatskim ministrima o Južnoj interkonekciji

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine (HNS BiH) Dragan Čović razgovarao je u srijedu s ministrom vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom o evropskim prioritetima Bosne i Hercegovine i podršci Vlade Republike Hrvatske.

– Ključno je ostvariti potrebne pomake u integracijskom procesu BiH, uz snažno zagovaranje poštivanja ustavnog okvira i prava hrvatskog kao konstitutivnog naroda – napisao je Čović na društvenoj mreži X.

Istog dana, Čović je razgovarao i s ministrom privrede Republike Hrvatske Antom Šušnjarom o nastavku saradnje te podršci Vlade RH ekonomskim projektima i razvoju Bosne i Hercegovine.

– Razgovarali smo o važnosti zajedničkih inicijativa koje doprinose prosperitetu hrvatskog naroda u BiH, a osobito o daljnjoj provedbi projekta Južne interkonekcije kao strateškog energetskog projekta od zajedničkog interesa – objavio je Šušnjar na društvenoj mreži X.