Mustafa Hajrulahović Talijan: 69. godišnjica rođenja slavnog bh. komandanta

Na današnji dan 1957. godine, u Banjoj Luci je rođen Mustafa Hajrulahović Talijan, slavni bh. komandant, general Armije RBiH i heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. - 1995. U rodnoj Banjoj Luci Mustafa je završio srednju školu, a zatim Vojnu pomorsku akademiju u Splitu. Do 1991. godine bio je oficir u JNA, koju je tada napustio i pridružio se Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (od 1. 9. 1992. do 18. 8. 1993.), a kraj agresije na BiH dočekao je u Glavnom štabu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Srčani udar Za ogromne zasluge u odbrani Bosne i Hercegovine od agresora dobio je Orden zlatnog grba s mačevima. Preminuo je od srčanog udara za vrijeme posjete majci u Hamburgu, u Njemačkoj, 8. marta 1998. godine. Sahranjen je uz ostale bh. velikane u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu. Danas jedan međunarodni bokserski turnir u Sarajevu nosi njegovo ime.

Frensis Bekon . Wikipedia.org Frensis Bekon . Wikipedia.org

Rođen engleski filozof i državnik Frensis Bekon 1561. - Rođen engleski filozof i državnik Frensis Bekon (Francis Bacon), jedan od vodećih naučnika na području prirodne filozofije i metodologije na prijelazu iz renesanse u moderno doba. Zbog toga se smatra jednim od utemeljitelja modernog materijalizma, čija se klasifikacija i kritika idola (zabluda) smatra prvom kritikom ideologije. Utjecao je na francuske enciklopediste 18. vijeka, koji su mu posvetili veliku "Francusku enciklopediju". Prema Bekonovim načelima, u Engleskoj je 1662. osnovano "Učeno društvo" i tako promovirana njegova zamisao da se ljudski napredak može ostvariti, ne samo reformom društva već i napretkom nauke. Djela: "Unapređenje nauke", "Novi organon", "Nova Atlantida", "Eseji ili savjeti etički i politički". 1729. - Njemački pisac, kritičar i teoretičar umjetnosti Gothold Efraim Lesing (Gotthold Ephraim Lessing), utemeljitelj savremene njemačke književnosti i estetike, rođen je na današnji dan. Djela: drame "Mis Sara Sampson", "Emilija Galoti", "Mudri Natan", komedija "Mina od Barnhelma", kritike "Pisma o najnovijoj književnosti", "Hamburška dramaturgija", "Laokoon", polemička satira "Vaspitanje ljudskog roda", "Anti-Gece". 1788. - Rođen engleski pisac Džordž Gordon Bajron (George Byron), jedan od osnivača evropskog romantizma. Njegova poezija je oličavala slobodan ljudski duh u pobuni protiv poretka, što mu je donijelo veliki utjecaj i popularnost kod evropskih naroda pod jarmom tuđeg ili domaćeg despotizma. Veliku Britaniju je napustio, razočaran, 1816. godine, i u Italiji je stvorio najveća djela: "Čajld Harold", "Kain", "Manfred", "Don Žuan". Otišao je 1823. da pomogne borbu Grka za oslobođenje od Turaka, ali je ubrzo obolio od malarije i umro u aprilu 1824. godine. 1849. - Švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti, rođen je na današnji dan. Ženu je smatrao prirodnim neprijateljem muškarca, a protivljenje emancipaciji žena, o čemu je pisao u novelama "Brakovi 1" i "Brakovi 2", antihrišćanstvo i naturalistički stil donijeli su mu mnogo glavobolja i sukoba. Ostala djela: romani "Služavkin sin", "Crvena soba", "Stanovnici Hamsea", "Odbrana jednog ludaka", "Gotske sobe", "Priče nadzornika karantina", "Pakao", "Na ostrvima", "Legende", "Crne zastave", drame "Majstor Uluf", "Otac", "Gospođica Julija", "Pljačkaši", "Zajmodavac", "Put u Damask 1-3", "Ples smrti", "Igra snova", "Oluja", "Sablasna soneta", novele "Novo carstvo". 1936. - Rođen Dragan (Predrag) Živković Tozovac, srbijanski pjevač i kompozitor narodne muzike. Također je bio vrhunski harmonikaš i zabavljač koji se pojavljivao u filmovima i vodio nekoliko muzičkih TV emisija. Preminuo je 6. aprila 2021. godine. 1989. - Umro Miodrag Andrić - Ljuba Moljac, pozorišni, filmski i TV glumac. Bio je prepoznatljiv po specifičnim tehnikama glume. Zadržavao je ozbiljne crte lica i u najsmješnijim scenama, što je činio i američki filmski glumac Baster Kiton (Buster Keaton) s kojim je Moljac često upoređivan. Tokom izvođenja uloge u predstavi „Tri nosketara“ na pozornici u Glini, dobio je nagli izljev krvi u mozak i preminuo, šest dana prije svog 46. rođendana.

Spomen-ploča ubijenoj djeci na Alipašinom Polju . Radiosarajevo.ba Spomen-ploča ubijenoj djeci na Alipašinom Polju . Radiosarajevo.ba

Počinjen treći masakr na Alipašinom Polju u Sarajevu 1994. - Počinjen treći masakr na Alipašinom Polju u Sarajevu. "Masakri na Alipašinom Polju" je naziv za nekoliko masakara počinjenih od srpske agresorske vojske tokom opsade Sarajeva. Treći masakr (poznat kao Masakr u ulici Bosanska) dogodio se 22. januara 1994. u 13 sati i 40 minuta u ulici Bosanska kod br. 4, u naselju "C" faza. U masakru je ubijeno šestero djece, a povrijeđeno još šestero, dok su se sankali. Toga dana su ubijeni: Indira Brković (1982., 11 godina), Jasmina Brković (1989., 4 godine), Mirza Dedović (1986., 8 godina), Danijel Jurenić (1981., 12 godina), Nermin Rizvanović (1981., 12 godina) i Admir Subašić (1986., 7 godina). 2002. - Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. 2004. - Umro Anton Marti, hrvatski i regionalni reditelj, scenarist i glumac, jedan od osnivača Televizije Zagreb. Režirao je veliki broj televizijskih emisija zabavnog, muzičkog, takmičarskog i magazinskog karaktera. 2010. - Preminula britanska glumica Džin Simons (Jean Simmons), zvijezda koja je igrala Ofeliju uz Lorensa Olivijea (Laurence Olivier) kao Hamleta, pjevala u mjuziklu s Marlonom Brandom i glumila uz Gregorija Peka (Gregory Peck), Pola Njumena (Paul Newman) i Kirka Daglasa (Douglas). 2014. - Rukopis izgubljene, četiri vijeka stare (1613/14) komedije velikog španskog dramskog pisca i pjesnika Lopea de Vege "Mujeres y Criados" (Žene i sluge), otkriven je u Španskoj nacionalnoj biblioteci.

Aki Rahimovski . Drukciji.ba Aki Rahimovski . Drukciji.ba