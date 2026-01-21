Tragedije kao opomena koliko su važni protivpožarni sistemi: Posebno ugrožene škole, bolnice i druge javne ustanove

Požar u Domu penzionera u Tuzli u novembru prošle godine, koji je iza sebe ostavio 17 žrtava, jedan je od najbolnijih podsjetnika na opasnosti koje se pojačavaju svake zime, posebno u objektima javne namjene. Stručnjaci konstantno upozoravaju na obavezu održavanja protivpožarnih sistema i poštivanje zakonskih propisa u objektima ove vrste.
- Posebno su ugrožene škole, bolnice i druge javne ustanove u kojima svakodnevno boravi veliki broj ljudi, uključujući djecu, pacijente, starije osobe i lica sa smanjenom pokretljivošću. Protivpožarni sistemi u ovim objektima predstavljaju osnovni stub sistema zaštite od požara. Njihova funkcija nije samo tehničke prirode, već ima direktan utjecaj na sigurnost i zdravlje ljudi - kazao nam je Ajdin Zahiragić, inžinjer sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara.
Pitanje odgovornosti
Ističe važnu ulogu osobe zadužene za staranje o zaštiti od požara, koju u skladu s članom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, moraju odrediti sva pravna lica, organi i ustanove.
- Lice zaduženo za staranje o zaštiti od požara ima odgovornosti, među kojima se posebno ističu praćenje ispravnosti protivpožarnih sistema, organizovanje redovnih pregleda i ispitivanja opreme, vođenje propisane dokumentacije, te obuka zaposlenih za postupanje u slučaju požara - navodi Zahiragić.
U školama, pojašnjava Zahiragić, ova osoba ima dodatnu odgovornost da, u saradnji s nastavnim osobljem, osigura provođenje vježbi evakuacije i podizanje svijesti učenika o opasnostima od požara. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama, uloga ovog lica je još složenija, jer planiranje evakuacije mora uzeti u obzir stanje pacijenata i specifičnosti zdravstvene zaštite.
Zakonski kažnjivo
Neodređivanje osobe zadužene za staranje o zaštiti od požara ili formalno imenovanje bez stvarnog obavljanja zadataka, predstavlja ozbiljno kršenje zakonskih propisa i značajno povećava rizik od nastanka i širenja požara, naglašava Zahiragić.
- Uzimajući u obzir sve učestalije požare i teške posljedice koje oni mogu imati, jasno je da efikasan sistem zaštite od požara može postojati samo kroz sinergiju savremenih protivpožarnih sistema, dosljedne primjene zakonskih propisa i aktivnog djelovanja lica zaduženog za staranje o zaštiti od požara – naglašava Anesa Agović, ekspertica za sigurnost.
628 inspekcija u Sarajevu
Inspektorat za zaštitu od požara MUP-a Kantona Sarajevo u prošloj godini izvršio je 628 pregleda u objektima za javnu upotrebu, te je kontrolirano 25 ugostiteljskih objekata - noćnih klubova, diskoteka, barova ... osam objekata kulture i 10 sportskih objekata.
U većini su utvrđeni nedostaci poput nepostojanja dodatnih izlaza iz prostora, požarnog odvajanja prostora, nedostatka sistema aktivne zaštite od požara, ispitivanja instalacije i opreme prema tehničkim normativima i standardima, nepostojanja panik rasvjete, procjene ugroženosti od požara ili planova evakuacije.
Domovi za stare
Glavna inspektorica u Kantonu Sarajevo Sabina Bukva je ranije izjavila da je u domovima za starije i nemoćne osobe prilikom inspekcijskih pregleda utvrđeno da nisu pregledani ili da nisu provođena periodična ispitivanja kao što su pregled i čišćenje dimovodnih objekata, gromobranskih instalacija, elektroinstalacija, uspostava hidrantske mreže prema tehničkim propisima, nedostatak dovoljnog broja aparata za gašenje požara.
- Izostala je i obuka i provjera uposlenika domova iz oblasti zaštite od požara – kazala je Bukva.