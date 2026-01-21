Tragedije kao opomena koliko su važni protivpožarni sistemi: Posebno ugrožene škole, bolnice i druge javne ustanove

Požar u Domu penzionera u Tuzli u novembru prošle godine, koji je iza sebe ostavio 17 žrtava, jedan je od najbolnijih podsjetnika na opasnosti koje se pojačavaju svake zime, posebno u objektima javne namjene. Stručnjaci konstantno upozoravaju na obavezu održavanja protivpožarnih sistema i poštivanje zakonskih propisa u objektima ove vrste.

- Posebno su ugrožene škole, bolnice i druge javne ustanove u kojima svakodnevno boravi veliki broj ljudi, uključujući djecu, pacijente, starije osobe i lica sa smanjenom pokretljivošću. Protivpožarni sistemi u ovim objektima predstavljaju osnovni stub sistema zaštite od požara. Njihova funkcija nije samo tehničke prirode, već ima direktan utjecaj na sigurnost i zdravlje ljudi - kazao nam je Ajdin Zahiragić, inžinjer sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara.

Pitanje odgovornosti

Ističe važnu ulogu osobe zadužene za staranje o zaštiti od požara, koju u skladu s članom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, moraju odrediti sva pravna lica, organi i ustanove.

- Lice zaduženo za staranje o zaštiti od požara ima odgovornosti, među kojima se posebno ističu praćenje ispravnosti protivpožarnih sistema, organizovanje redovnih pregleda i ispitivanja opreme, vođenje propisane dokumentacije, te obuka zaposlenih za postupanje u slučaju požara - navodi Zahiragić.

U školama, pojašnjava Zahiragić, ova osoba ima dodatnu odgovornost da, u saradnji s nastavnim osobljem, osigura provođenje vježbi evakuacije i podizanje svijesti učenika o opasnostima od požara. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama, uloga ovog lica je još složenija, jer planiranje evakuacije mora uzeti u obzir stanje pacijenata i specifičnosti zdravstvene zaštite.

Zakonski kažnjivo

Neodređivanje osobe zadužene za staranje o zaštiti od požara ili formalno imenovanje bez stvarnog obavljanja zadataka, predstavlja ozbiljno kršenje zakonskih propisa i značajno povećava rizik od nastanka i širenja požara, naglašava Zahiragić.



