Evropski novinari traže hitnu reakciju Šmita zbog situacije u BHRT-u: Zaposlenici rade u strahu da će ostati bez posla

Evropska federacija novinara (EFJ) i partneri iz programa Brzi odgovor na medijsku slobodu (MFRR) uputili su javno pismo visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu povodom stanja u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine (BHRT).

U pismu su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka političke akcije kada je u pitanju budućnost BHRT-a.

- Poštovani visoki predstavniče za Bosnu i Hercegovinu, gospodine Šmit, organizacije za slobodu medija i novinari iz cijele Evrope obraćaju Vam se kako bi izrazili zabrinutost zbog nedostatka političke akcije u vezi s budućnošću državnog emitera u Bosni i Hercegovini, Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT). Ovim pismom Vas pozivamo da poduzmete mjere i iskoristite svoja zakonska ovlaštenja kako biste osigurali održivo rješenje u situaciji nedostatka institucionalnog odgovora i političke volje unutar institucija BiH - navodi se u pismu.

Novinari ističu da se BHRT godinama suočava s ozbiljnim finansijskim izazovima, nastalim zbog duboke institucionalne krize i dugova koje je prvenstveno prouzrokovao entitetski emiter RTRS, što je dovelo nacionalni javni servis na rub kolapsa.

- Političari su otvoreno zanemarivali zakon, zbog čega BHRT-u pristizao tek minimalan dio sredstava, u ambijentu međuentitetskih sporova oko finansiranja. Prema navodima zaposlenika BHRT-a, situacija je sada dostigla tačku u kojoj prijeti blokada računa, a zaposlenici rade u stalnom strahu da neće primiti ni minimalne plate te da bi u narednim mjesecima mogli ostati bez posla. Partneri inicijative Media Freedom Rapid Response (MFRR) podržavaju zahtjeve Nezavisnog sindikata radnika BHRT-a i pozivaju Vas da iskoristite svoj mandat i bonska ovlaštenja kako biste okončali agoniju javnog servisa - stoji u pismu.

Dodaje se da dosadašnji pozivi MFRR-a upućeni domaćim vlastima i institucijama Evropske unije nisu dali rezultate, zbog čega su se obratili visokom predstavniku.

- S obzirom na to da su procedure opstruirane i blokirane na ministarskom i parlamentarnom nivou, ostavljen je vrlo mali prostor za legitimno djelovanje na državnom nivou. Pozivamo Vas da preuzmete inicijativu i okončate ovu neodrživu situaciju, kako za radnike BHRT-a, tako i za građane. Situacija zahtijeva hitna rješenja, a Vi možete iskoristiti svoja bonska ovlaštenja kako biste osigurali prijeko potrebno privremeno sufinansiranje radi očuvanja onoga što je preostalo od nezavisnog javnog servisa na državnom nivou. Javni servis nije samo medij ili institucija – on je temelj demokratskog društva. S obzirom na to da su opći izbori zakazani za oktobar 2026. godine, nestanak BHRT-a značio bi gubitak važnog izvora pouzdanih informacija u ključnom trenutku za birače, te bi dodatno narušio medijski prostor u zemlji, čineći ga ranjivim na potencijalne strane utjecaje putem kontrolisanih medija - navode evropski novinari.

Pismo su potpisali: Evropska federacija novinara (EFJ), Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), Međunarodni institut za štampu (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Free Press Unlimited (FPU) i Article 19 Europe.