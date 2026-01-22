Dodik otkrio koliko planira da bude u vrhu politike bh. entiteta RS

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da namjerava još petnaestak godina biti u vrhu politike entiteta RS, za koji je siguran da ulazi u godinu mira, stabilnosti i napretka.

- Republika Srpska je stabilna, nije sve kako bi željeli, ali tako je i u svim zemljama svijeta. BiH nama ne treba - naglasio je Dodik, dodavši da se u tom entitetu konačno moraju naučiti baviti svojim interesom, prenosi ATV Banja Luka.

Istakao je da su problemi s kojima se RS i danas suočava počeli još 2006. godine, kada je ponovo ušao u Vladu i odlučio da se drži slova Dejtonskog sporazuma. Ti problemi, kako je naveo, traju u kontinuitetu, bilo da je riječ o visokim predstavnicima, Ustavnom sudu BiH, a sada i "nelegalnim Kristijanom Šmitom". Za Šmita je rekao da je "patološki lažov" i da je sve što je uradio bilo usmjereno protiv entiteta RS.

Kritike na račun Suda BiH

- Narod bira politike koje ja vodim, to se vidi kroz izbore. Oni su smatrali da treba da uđu u bezočni obračun s našom partijom, pa su izmislili priču kako je sporan četvrti delegat u Domu naroda", rekao je Dodik za RTRS. Sud Bosne i Hercegovine nazvao je "kvarnom institucijom", naglasivši da bi sud trebao biti nešto časno i nezavisno, ali da je ovaj stvoren kako bi "stavio završni pečat na Republiku Srpsku".

Ukazao je i na to da je entitetu RS "oteto izborno pravo", te napomenuo da dva i po mjeseca nakon prijevremenih predsjedničkih izbora ne mogu biti ponovljeni izbori, već su to novi izbori. "Siniša Karan je pobijedio na izborima", rekao je lider SNSD-a, partije za koju tvrdi da promovira nove ljude. Dodao je da su za ponavljanje izbora izabrana mjesta gdje SNSD inače pobjeđuje, te da je zabranjena kampanja i da se kažnjava svaka izgovorena riječ, što, prema njegovim riječima, vodi ka tome da će RS reafirmisati svoje ciljeve, donijeti novi ustav i Izborni zakon entiteta RS.

Odnos prema opoziciji i globalnim temama

Kada je riječ o opoziciji, Dodik je upitao zašto se još nije čuo stav predsjednika SDS-a Branka Blanuše o Srebrenici, da li je bio u Bratuncu, te kakav je njegov odnos prema Šmitu i budućnosti BiH. "Od njega ništa ne čujete, samo napade", rekao je Dodik, dodavši da poštuje akademsko zvanje Blanuše, ali smatra da on nema znanja o politici jer "nije isto biti profesor i raditi operativno na terenu".

Dotakao se i pitanja Grenlanda, ističući licemjerje Evrope koja se "sada sjetila vladavine prava", a nije reagovala na isti način kada je bilo riječ o Kosovu, Dejtonskom, Kumanovskom ili Minskom sporazumu. "Jedva čekam da američki predsjednik Donald Trump riješi pitanje Grenlanda", kazao je Dodik. Zaključio je da evropski zvaničnici u BiH pričaju o vladavini prava, ali da to za njih znači "kada sud sudi prema odluci koju je nametnuo stranac".