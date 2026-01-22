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SARAJEVO

Zatvaranje Klinike Northwestern Medical Center dovelo do protesta: Pacijenti traže zaštitu svog biološkog materijala

Okupljanje je zakazano u 12:00 sati ispred Federalnog ministarstva zdravstva, u ulici Maršala Tita broj 9

Klinika zatvorila vrata. Avaz

A. O.

22.1.2026

Pacijenti koji su oštećeni zatvaranjem Klinike Northwestern Medical Center u Sarajevu najavili su proteste koji će se održati u utorak, 27. januara.

Okupljanje je zakazano u 12:00 sati ispred Federalnog ministarstva zdravstva, u ulici Maršala Tita broj 9, u zgradi Higijenskog zavoda, gdje će pacijenti pročitati svoje zahtjeve. Nakon toga planirana je protestna šetnja do Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Grupa pacijenata čiji je biološki materijal pohranjen u bivšoj Privatnoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center jučer je upozorila nadležne institucije da je svaki prenos njihovog biološkog materijala bez izričite saglasnosti vlasnika nezakonit i protivpravan.

Podsjetili su Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni inspektorat i Kantonalnu bolnicu Zenica da svako raspolaganje biološkim materijalom bez saglasnosti osoba od kojih on potiče predstavlja kršenje zakona, te da takvo postupanje ne može biti opravdano ni privatnim ni javnim interesom.

- U izjašnjenju inspektorata navodi se da je rješenje o prenosu materijala u KB Zenica doneseno u cilju poduzimanja jedino mogućih radnji kako bi se spasio biološki materijal i embriji pohranjeni u PZU Northwestern medical Center a što je nedvojbeno u javnom interesu bez obzira što Zakon o liječenju neplodnosti BMPO ne poznaje skupni prenos biološkog materijala i embrija. Naglašavamo da u konkretnom slučaju apsolutno nijedan kriterij javnog interesa nije ispunjen, uprkos pozivanju nadležnih na taj osnov. Zakon jasno propisuje da isključivo 'osobe od kojih potiču pohranjene spolne ćelije, spolna tkiva ili embrioni, mogu iz opravdanih razloga zatražiti njihov prijenos u drugu ovlaštenu zdravstvenu ustanovu radi korištenja u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje' - saopćili su.

Podsjećamo da je privatna zdravstvena ustanova Northwestern Medical Center iz Sarajeva zatvorena nakon što je inspekcija utvrdila niz nepravilnosti u njenom radu.

# PACIJENTI
# PROTEST
# SARAJEVO
# KLINIKA NORTHWESTERN MEDICAL CENTAR
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