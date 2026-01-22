Zatvaranje Klinike Northwestern Medical Center dovelo do protesta: Pacijenti traže zaštitu svog biološkog materijala

Pacijenti koji su oštećeni zatvaranjem Klinike Northwestern Medical Center u Sarajevu najavili su proteste koji će se održati u utorak, 27. januara.

Okupljanje je zakazano u 12:00 sati ispred Federalnog ministarstva zdravstva, u ulici Maršala Tita broj 9, u zgradi Higijenskog zavoda, gdje će pacijenti pročitati svoje zahtjeve. Nakon toga planirana je protestna šetnja do Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Grupa pacijenata čiji je biološki materijal pohranjen u bivšoj Privatnoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center jučer je upozorila nadležne institucije da je svaki prenos njihovog biološkog materijala bez izričite saglasnosti vlasnika nezakonit i protivpravan.

Podsjetili su Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni inspektorat i Kantonalnu bolnicu Zenica da svako raspolaganje biološkim materijalom bez saglasnosti osoba od kojih on potiče predstavlja kršenje zakona, te da takvo postupanje ne može biti opravdano ni privatnim ni javnim interesom.