Stanje na putevima: Magla smanjuje vidljivost na više lokacija

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, pojava ledene kiše i magle zabilježena je na sljedećim dionicama i područjima: na širem području Livna i Tomislavgrada, gdje dodatno otežava saobraćaj zbog niskih temperatura i klizavog kolovoza, na širem području Sarajeva, posebno na dionici Sarajevo sjever-petlja Butila-Sarajevo zapad, gdje se vozačima savjetuje maksimalan oprez zbog mogućnosti poledice.

Magla smanjuje vidljivost na više lokacija, a izdvajamo: šire područje Kalesije i Kladnja, gdje se mjestimično zadržava tokom dana; na području Livna, uključujući dionicu Livno-Šuica-Kupres, gdje je vidljivost mjestimično smanjena i do 50 metara, lokalno na planinskim i višim predjelima centralne Bosne, kažu iz BIHAMK-a.

Savjetujemo smanjenje brzine kretanja, veći razmak između vozila te dodatna pažnja na dionicama sa mogućom poledicom i smanjenom vidljivošću, poručuju.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.