Predstavnički dom PSBiH danas o zakonu o državnoj imovini, PDV-u, Reformskoj agendi...

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH, koji je predložila poslanica Mia Karamehić-Abazović, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predloženi zakon predviđa brisanje odredbe kojom su igre na sreću oslobođene od plaćanja PDV-a.

Karamehić-Abazović u obrazloženju navodi da se tom izmjenom žele uvrstiti igre na sreću u sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, s ciljem oporezivanja djelatnosti čiji je uticaj društveno negativan i kod korisnika uzrokuju ovisnost, finansijske gubitke i druge nepoželjne posljedice.

Ona je jučer na pres-konferenciji kazala da je sasvim zdravorazumski da industrija koja godišnje prometuje milijarde i milijarde konvertibilnih maraka bude adekvatno oporezovana i da ti porezi i poreski prihod idu u unapređenje zdravlja građana, u unapređenje infrastrukture i bolje uslove za našu djecu.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o državnoj imovini, koji su predložili poslanici: Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.

Jedan od predlagača zakona Jasmin Emrić kazao je za Fenu da je važno aktualizirati temu državne imovine u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer se radi o temeljnom zakonu i obavezi države kao titulara da zakonom propiše raspolaganje, korištenje i upravljanje državnom imovinom.

- Zakonsko reguliranje državne imovine od strane Parlamentarne skupštine BiH važno je iz razloga što se na cjelovit način, u skladu sa pravima i obavezama države BiH koje se tiču titulara državne imovine, uređuje obuhvat državne imovine, pravo raspolaganja i sva ostala pitanja u vezi sa državnom imovinom, od stavljanja iste na korištenje i upravljanje svim državnim institucijama i svim nižim nivoima vlasti u BiH, do kaznenih odredbi u slučajevima postupanja odgovornih lica svih nivoa vlasti suprotno utvrđenim zakonskim odredbama - naveo je Emrić.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe prijedloga ovoga zakona, tako da se poslanici neće izjašnjavati o samom tekstu zakona, nego o negativnom mišljenju Komisije.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici: Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Također bi trebao biti razmatran i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, koji je predložila Zajednička komisija za administrativne poslove, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagača Nihada Omerovića.

Ustavnopravna komisija nije utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe prijedloga ovog zakona, pa će se poslanici izjašnjavati o negativnom mišljenju Komisije.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koje su predložili poslanici: Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović.

Osim više zakonskih prijedloga, pred poslanicima će se, između ostalog, naći i Reformska agenda, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH.

Imenovanje direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.