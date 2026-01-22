O mandataru Savi Miniću i njegovom kabinetu: Sudbina Vlade RS danas pred Ustavnim sudom BiH

Na današnjoj plenarnoj sjednici Ustavni sud BiH trebao bi razmatrati zahtjeve za ocjenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje spora između BiH i entiteta RS u vezi s donošenjem odluka o izboru predsjednika i članova Vlade RS.
Ocjena ustavnosti
Zahtjeve za ocjenu ustavnosti podnijela su četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 11 članova Predstavničkog doma PSBiH, prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH i drugih jedanaest članova Predstavničkog doma PSBiH.
Podsjetimo, iako za to nije bio ovlašten, jer je presuda Suda BiH, kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija, već bila pravosnažna, bivši predsjednik RS Milorad Dodik je 23. avgusta 2025. NSRS Savu Minića predložio za mandatara Vlade RS. NSRS je 2. septembra izglasala Vladu na čelu s Minićem.
- Očekujem da će Ustavni sud BiH utvrditi da je odlukom Narodne skupštine o izboru tzv. vlade RS i Save Minića za njenog predsjednika povrijeđen Ustav BiH, i to član 3.3b) u vezi s članom 1. stav 2. Ustava. Razlog za takvo očekivanje leži u činjenici da se NSRS nije pridržavala pravosnažne presude Suda BiH, koji je institucija BiH, jer je NSRS tu svoju odluku donijela na osnovu prijedloga Milorada Dodika, iako je prije toga Sud BiH svojom pravosnažnom presudom zabranio Dodiku da obavlja funkciju predsjednika Republike – kazao je za “Avaz” pravni ekspert Milan Blagojević.
Pojašnjava da je ovom odlukom NSRS prekršila ustavnu obavezu entiteta da se u potpunosti pridržavaju odluka institucija BiH, te ustavni princip vladavine prava.
- Ali, s obzirom na činjenicu da o ovako jednostavnom slučaju Ustavni sud BiH već pet mjeseci odugovlači svoje odlučivanje, ne treba isključiti mogućnost i potpuno drugačijeg ishoda, u kom slučaju se Ustavni sud BiH neće pridržavati Ustava BiH i presude Suda BiH – ističe Blagojević.
Ponovo premijer
Prije današnje sjednice Ustavnog suda BiH Minić je 15. januara podnio ostavku, nakon čega mu je v.d. predsjednika RS Ana Trišić-Babić ponovo povjerila mandat, te je ponovo izabran za premijera RS.