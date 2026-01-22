O mandataru Savi Miniću i njegovom kabinetu: Sudbina Vlade RS danas pred Ustavnim sudom BiH

Na današnjoj plenarnoj sjednici Ustavni sud BiH trebao bi razmatrati zahtjeve za ocjenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje spora između BiH i entiteta RS u vezi s donošenjem odluka o izboru predsjednika i članova Vlade RS.

Ocjena ustavnosti

Zahtjeve za ocjenu ustavnosti podnijela su četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 11 članova Predstavničkog doma PSBiH, prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH i drugih jedanaest članova Predstavničkog doma PSBiH.

Podsjetimo, iako za to nije bio ovlašten, jer je presuda Suda BiH, kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija, već bila pravosnažna, bivši predsjednik RS Milorad Dodik je 23. avgusta 2025. NSRS Savu Minića predložio za mandatara Vlade RS. NSRS je 2. septembra izglasala Vladu na čelu s Minićem.