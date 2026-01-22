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POKREĆE SE POSTUPAK

Klintonovima prijeti zatvor i novčana kazna zbog Epstajna

Nepoštovanje Kongresa predstavlja prekršaj za koji je zaprijećena kazna do jedne godine zatvora i novčana kazna do 100.000 dolara

Bil i Hilari Klinton. AP

M. P.

22.1.2026

Odbor Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država izglasao je preporuku da bivši predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) i bivša državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton) budu proglašeni krivim za nepoštovanje Kongresa zbog odbijanja da svjedoče u istrazi o vezama sa pokojnim milijarderom i presuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein).

Odbor je glasao da se Klinton proglasi krivim za nepoštovanje sa 34 glasa za i osam protiv, dok je protiv Hilari Klinton glasalo 28 članova, a 15 je bilo protiv. Svi republikanski članovi odbora podržali su mjere.

Predstavnički dom može da glasa dalje o upućivanju slučajeva Ministarstvu pravde radi mogućeg krivičnog gonjenja. Za usvajanje je potrebna prosta većina u Predstavničkom domu, gdje republikanci imaju tjesnu većinu.

Nepoštovanje Kongresa predstavlja prekršaj za koji je zaprijećena kazna do jedne godine zatvora i novčana kazna do 100.000 dolara.

U rezolucijama se navodi da je odbijanje Klintonovih da se povinuju sudskim pozivima, nakon pet mjeseci pregovora, "značajno ometalo" istragu i da par nije ponudio "validno pravno opravdanje". Klintonovi su naveli da su sudski pozivi politički motivisani i nevažeći.

Njihovi predstavnici su poručili da su spremni na saradnju, ali ne i na lično pojavljivanje pred odborom, tvrdeći da je istraga stranačka i usmjerena na političke ciljeve.

Bil Klinton je ranije priznao da je više puta leteo Epstajnovim avionom početkom 2000-ih, navodeći da nije znao za njegove kriminalne aktivnosti.

# BILL CLINTON
# HILLARY CLINTON
# JEFFREY EPSTEIN
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