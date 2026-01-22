Klintonovima prijeti zatvor i novčana kazna zbog Epstajna

Odbor Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država izglasao je preporuku da bivši predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) i bivša državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton) budu proglašeni krivim za nepoštovanje Kongresa zbog odbijanja da svjedoče u istrazi o vezama sa pokojnim milijarderom i presuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein).

Odbor je glasao da se Klinton proglasi krivim za nepoštovanje sa 34 glasa za i osam protiv, dok je protiv Hilari Klinton glasalo 28 članova, a 15 je bilo protiv. Svi republikanski članovi odbora podržali su mjere.

Predstavnički dom može da glasa dalje o upućivanju slučajeva Ministarstvu pravde radi mogućeg krivičnog gonjenja. Za usvajanje je potrebna prosta većina u Predstavničkom domu, gdje republikanci imaju tjesnu većinu.