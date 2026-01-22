Traže podršku za kontroverzni posao: Hoće li Nikšić upasti u kolo?

Rukovodstvo BH Telecoma danas će na sastanku kod premijera Federacije BiH Nermina Nikšića pokušati dobiti političku podršku za planiranu akviziciju kompanije „Telemach“, jedan od najkontroverznijih poslovnih poteza u posljednjim decenijama.

Prema informacijama “Avaza”, delegacije BH Telecoma i „Telemacha“ danas će održati sastanak u zgradi Vlade Federacije BiH, a već na sjednici Vlade mogla bi se desiti i formalna podrška ovom poslu.

Koja je vrijednost

Riječ je o pokušaju akvizicije koja je od samog početka izazvala niz dilema u stručnoj i političkoj javnosti. U ranijim analizama i upozorenjima problematizirani su netransparentnost procesa i nedostatak jasnih, javno dostupnih procjena vrijednosti akvizicije.

No, cijeli proces gura Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma koji provodi politiku šefa NiP-a Elmedina Konakovića.