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NACIONALNI VODIČ DANA

Ef. Cerić: Član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda mora biti štit suvereniteta bosanske države, glas istine i motor reformi

Jasan cilj: punopravno članstvo do 2028.

Mustafa ef. Cerić. Hayat

A. O.

22.1.2026

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u nastavku svoje kolumne, u četvrtom dijelu, nastavio je pisati kakav treba biti profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni i porazni. 

Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

- Politički profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni, porazni i poželjni. Nastavak!

ČETVRTI ZAVRŠNI DIO: POŽELJNI PROFIL

Poželjni profil člana Predsjedništva države Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda je najzahtjevniji. On je kombinacija idealnog i realnog profila, koji ima nacionalni i državni zadatak (domaću zadaću) za spas nacije i države.

Njegovi zadaci su:

1) Aktivno djelovanje za članstvo države Bosne i Hercegovine u Organizaciju Sjevernoatlantskog Saveza (NATO)

Jasan cilj: punopravno članstvo do 2028.

a) Aktivno lobiranje za ubrzano članstvo, uz stalnu koordinaciju sa SAD, EU, OHR-om i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine.

b) Brza NATO integracija: izraditi operativni “Plan 3–5 godina” sa preciznim rokovima za: (1) Parlamentarne procedure; (2) Oružane snage BiH; (3) sigurnosnu infrastrukturu i interoperabilnost.

c) Kandidat ne smije “podržavati NATO samo riječima”, nego mjerljivim koracima, rezultatima i odgovornošću institucija.

2) Aktivan odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama

Strategijsko partnerstvo, a ne protokolarni odnos.

a) Jačanje saradnje u odbrani, ekonomiji i obrazovanju.

b) Direktni kontakti sa Američkim Kongresom i State Departmentom (osmišljeno, kontinuirano, a ne ad-hoc).

c) Predstavljanje Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine kao pouzdanog i stabilnog saveznika u regiji.

d) Stalna linija koordinacije USA–EU, uključujući: (1) godišnji izvještaj Predsjedništva države Bosne i Hercegovine američkim institucijama; (2) direktnu podršku američkim investicijama i sigurnosnim projektima.

e) Poruka mora biti jasna: Bosna nije problem, Bosna je partner.

3) Odnos sa Europskom Unijom

Pro-evropska agenda bez izgovora i odlaganja.

a) Ubrzanje implementacije pravne stečevine EU (acquis), tj., skup zajedničkih prava i obaveza koje obavezuju sve države članice EU.

b) Fokusna saradnja: (1) ekonomija i investicije; (2) pravosuđe i vladavina prava; (3) energetika i sigurnost snabdijevanja.

c) Član Predsjedništva iz bošnjačkog naroda mora biti najglasniji garant evropske budućnosti države Bosne i Hercegovine, bez relativizacije reformi.

4) Odnos sa Rusijom

Principijelan, ali pragmatičan – bez naivnosti i bez kompromisa.

a) Ne dopustiti ruski utjecaj kao instrument blokade države.

b) Diplomacija da, ali uvijek u skladu s nacionalnim interesima države Bosne i Hercegovine.

c) Crvena linija – nema pregovora: (1) oko bosanskog teritorijalnog integriteta; (2) oko bosanskog državnog suvereniteta.

d) Zadržati nekad neutralnu a nekad aktivnu distancu, odbijati ucjene i blokade, pregovarati isključivo kroz multilateralne forume.

5) Odnos prema Srbiji i Hrvatskoj

Dijalog gdje je moguće, ali nikad na štetu bosanske države.

a) Jasno suprotstavljanje secesionističkim politikama i pokušajima destabilizacije bosanske države i društva.

b) Aktivno korištenje međunarodnih mehanizama: EU, SAD, UN.

c) Instrumenti djelovanja: (1) diplomatske note; (2) međunarodni forumi (Davos i dr.); (3) javna i institucionalna argumentacija.

d) Javno naglašavanje neprihvatljivosti podrške secesiji i rušenju ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine.

6) Odnos prema Rezidualni mehanizam i Arhivu Internacionalnog krivičnog sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Zaštita istine i međunarodne pravde kao državna obaveza.

a) Aktivno lobiranje da Arhiva i zgrada ostanu u Hagu pod međunarodnom zaštitom.

b) Uspostaviti stalnu koordinaciju sa međunarodnim institucijama oko neotuđivosti sudske ostavštine Tribunala.

c) Ustrajna prisutnost u UN-u, posebno u Vijeću sigurnosti.

d) Formirati stručni tim za lobiranje: (1) priprema i pisanje godišnjih izvještaja za UN i EU; (2) pravna i diplomatska dokumentacija; (3) kontinuirano prisustvo i praćenje odluka UN-a i Vijeća sigurnosti.

7) Unutrašnja politika i budućnost države Bosne i Hercegovine

Dugoročna vizija koja gradi državu, ne stranku.

a) Jačanje državnih institucija i funkcionalnosti sistema.

b) Reforma odbrane i sigurnosnog sektora.

c) Zajednički ekonomski plan + kapitalni infrastrukturni projekti.

d) Obrazovanje kao strateško pitanje opstanka i razvoja.

e) Preventivni dijalog među narodima, bez ustupaka na bosanski državni suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

8) Komunikacija i moralni autoritet

Poželjni profil je simbol bosanske državnosti i jedinstva te kredibilan doma i prepoznatljiv u svijetu.

a) Predsjedništvo ne smije biti samo “mikrofon”, već prije svega politička vertikala države.

b) Transparentnost, dosljednost, jasna, glasna i uvjerljiva državna poruka za sve političke stranke, koje baštine aktivnu bosansko-državnu politiku.

c) Aktivno prisustvo u regiji i svijetu.

d) Kreirati državnu strategiju razvoja usklađenu sa NATO i EU integracijama, fokus: (1) obrazovanje; (2) infrastruktura; (3) energetska sigurnost; (4) regionalna suradnja.

Glavni strateški principi poželjnog (idealno-realnog) profila bošnjačkog člana Predsjedništva u državi Bosni i Hercegovini.

a) Stabilnost i jedinstvo države iznad etno-nacionalnih interesa.

b) Nepokolebljiv stav prema teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine.

c) Čvrsta podrška euroatlantskim integracijama, bez kompromisa u vezi s vladavinom prava.

d) Principijelan i pragmatičan odnos prema Rusiji, EU i SAD, bez ulaska u geopolitiku koja razdvaja.

e) Uvažavanje svih vjerskih i nacionalnih zajednica u cilju mira i pomirenja.

f) Aktivna uključenost u reforme koje moderniziraju državu Bosnu i Hercegovinu i učvršćuju njen identitet na građanskim i demokratskim principima.

Završna poruka

Dragi moji,

Država Bosna i Hercegovina ne treba još jednog “predstavnika naroda”, već treba državnika. Idealni, realni, porazni i poželjni profili nisu teorija, nego ogledalo: ko brani državu, ko je prodaje, ko šuti, a ko vodi ka progresu i prosperitetu.

Član Predsjedništva države Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda mora biti štit suvereniteta bosanske države, glas istine i motor reformi, bez kompleksa, bez kalkulacije i bez povlačenja pred prijetnjama. Jer u vremenu ucjena i blokada, izbor nije između stranaka, nego između jedinstva države i njenog raspada. Svima neka je jasno, država Bosna i Hercegovina nema pravo na poraz! 

# MUSTAFA EF. CERIĆ
# ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH
# BIH
# MUSTAFA EFENDIJA CERIĆ
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