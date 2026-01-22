Ef. Cerić: Član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda mora biti štit suvereniteta bosanske države, glas istine i motor reformi

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u nastavku svoje kolumne, u četvrtom dijelu, nastavio je pisati kakav treba biti profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni i porazni.

Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

- Politički profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni, porazni i poželjni. Nastavak!

ČETVRTI ZAVRŠNI DIO: POŽELJNI PROFIL

Poželjni profil člana Predsjedništva države Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda je najzahtjevniji. On je kombinacija idealnog i realnog profila, koji ima nacionalni i državni zadatak (domaću zadaću) za spas nacije i države.

Njegovi zadaci su:

1) Aktivno djelovanje za članstvo države Bosne i Hercegovine u Organizaciju Sjevernoatlantskog Saveza (NATO)

Jasan cilj: punopravno članstvo do 2028.

a) Aktivno lobiranje za ubrzano članstvo, uz stalnu koordinaciju sa SAD, EU, OHR-om i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine.

b) Brza NATO integracija: izraditi operativni “Plan 3–5 godina” sa preciznim rokovima za: (1) Parlamentarne procedure; (2) Oružane snage BiH; (3) sigurnosnu infrastrukturu i interoperabilnost.

c) Kandidat ne smije “podržavati NATO samo riječima”, nego mjerljivim koracima, rezultatima i odgovornošću institucija.

2) Aktivan odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama

Strategijsko partnerstvo, a ne protokolarni odnos.

a) Jačanje saradnje u odbrani, ekonomiji i obrazovanju.

b) Direktni kontakti sa Američkim Kongresom i State Departmentom (osmišljeno, kontinuirano, a ne ad-hoc).

c) Predstavljanje Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine kao pouzdanog i stabilnog saveznika u regiji.

d) Stalna linija koordinacije USA–EU, uključujući: (1) godišnji izvještaj Predsjedništva države Bosne i Hercegovine američkim institucijama; (2) direktnu podršku američkim investicijama i sigurnosnim projektima.

e) Poruka mora biti jasna: Bosna nije problem, Bosna je partner.

3) Odnos sa Europskom Unijom

Pro-evropska agenda bez izgovora i odlaganja.

a) Ubrzanje implementacije pravne stečevine EU (acquis), tj., skup zajedničkih prava i obaveza koje obavezuju sve države članice EU.

b) Fokusna saradnja: (1) ekonomija i investicije; (2) pravosuđe i vladavina prava; (3) energetika i sigurnost snabdijevanja.

c) Član Predsjedništva iz bošnjačkog naroda mora biti najglasniji garant evropske budućnosti države Bosne i Hercegovine, bez relativizacije reformi.

4) Odnos sa Rusijom

Principijelan, ali pragmatičan – bez naivnosti i bez kompromisa.

a) Ne dopustiti ruski utjecaj kao instrument blokade države.

b) Diplomacija da, ali uvijek u skladu s nacionalnim interesima države Bosne i Hercegovine.

c) Crvena linija – nema pregovora: (1) oko bosanskog teritorijalnog integriteta; (2) oko bosanskog državnog suvereniteta.

d) Zadržati nekad neutralnu a nekad aktivnu distancu, odbijati ucjene i blokade, pregovarati isključivo kroz multilateralne forume.