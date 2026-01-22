Ef. Cerić: Član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda mora biti štit suvereniteta bosanske države, glas istine i motor reformi

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u nastavku svoje kolumne, u četvrtom dijelu, nastavio je pisati kakav treba biti profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni i porazni.
Njegov komentar prenosimo u cijelosti:
- Politički profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni, porazni i poželjni. Nastavak!
ČETVRTI ZAVRŠNI DIO: POŽELJNI PROFIL
Poželjni profil člana Predsjedništva države Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda je najzahtjevniji. On je kombinacija idealnog i realnog profila, koji ima nacionalni i državni zadatak (domaću zadaću) za spas nacije i države.
Njegovi zadaci su:
1) Aktivno djelovanje za članstvo države Bosne i Hercegovine u Organizaciju Sjevernoatlantskog Saveza (NATO)
Jasan cilj: punopravno članstvo do 2028.
a) Aktivno lobiranje za ubrzano članstvo, uz stalnu koordinaciju sa SAD, EU, OHR-om i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine.
b) Brza NATO integracija: izraditi operativni “Plan 3–5 godina” sa preciznim rokovima za: (1) Parlamentarne procedure; (2) Oružane snage BiH; (3) sigurnosnu infrastrukturu i interoperabilnost.
c) Kandidat ne smije “podržavati NATO samo riječima”, nego mjerljivim koracima, rezultatima i odgovornošću institucija.
2) Aktivan odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama
Strategijsko partnerstvo, a ne protokolarni odnos.
a) Jačanje saradnje u odbrani, ekonomiji i obrazovanju.
b) Direktni kontakti sa Američkim Kongresom i State Departmentom (osmišljeno, kontinuirano, a ne ad-hoc).
c) Predstavljanje Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine kao pouzdanog i stabilnog saveznika u regiji.
d) Stalna linija koordinacije USA–EU, uključujući: (1) godišnji izvještaj Predsjedništva države Bosne i Hercegovine američkim institucijama; (2) direktnu podršku američkim investicijama i sigurnosnim projektima.
e) Poruka mora biti jasna: Bosna nije problem, Bosna je partner.
3) Odnos sa Europskom Unijom
Pro-evropska agenda bez izgovora i odlaganja.
a) Ubrzanje implementacije pravne stečevine EU (acquis), tj., skup zajedničkih prava i obaveza koje obavezuju sve države članice EU.
b) Fokusna saradnja: (1) ekonomija i investicije; (2) pravosuđe i vladavina prava; (3) energetika i sigurnost snabdijevanja.
c) Član Predsjedništva iz bošnjačkog naroda mora biti najglasniji garant evropske budućnosti države Bosne i Hercegovine, bez relativizacije reformi.
4) Odnos sa Rusijom
Principijelan, ali pragmatičan – bez naivnosti i bez kompromisa.
a) Ne dopustiti ruski utjecaj kao instrument blokade države.
b) Diplomacija da, ali uvijek u skladu s nacionalnim interesima države Bosne i Hercegovine.
c) Crvena linija – nema pregovora: (1) oko bosanskog teritorijalnog integriteta; (2) oko bosanskog državnog suvereniteta.
d) Zadržati nekad neutralnu a nekad aktivnu distancu, odbijati ucjene i blokade, pregovarati isključivo kroz multilateralne forume.
5) Odnos prema Srbiji i Hrvatskoj
Dijalog gdje je moguće, ali nikad na štetu bosanske države.
a) Jasno suprotstavljanje secesionističkim politikama i pokušajima destabilizacije bosanske države i društva.
b) Aktivno korištenje međunarodnih mehanizama: EU, SAD, UN.
c) Instrumenti djelovanja: (1) diplomatske note; (2) međunarodni forumi (Davos i dr.); (3) javna i institucionalna argumentacija.
d) Javno naglašavanje neprihvatljivosti podrške secesiji i rušenju ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine.
6) Odnos prema Rezidualni mehanizam i Arhivu Internacionalnog krivičnog sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY).
Zaštita istine i međunarodne pravde kao državna obaveza.
a) Aktivno lobiranje da Arhiva i zgrada ostanu u Hagu pod međunarodnom zaštitom.
b) Uspostaviti stalnu koordinaciju sa međunarodnim institucijama oko neotuđivosti sudske ostavštine Tribunala.
c) Ustrajna prisutnost u UN-u, posebno u Vijeću sigurnosti.
d) Formirati stručni tim za lobiranje: (1) priprema i pisanje godišnjih izvještaja za UN i EU; (2) pravna i diplomatska dokumentacija; (3) kontinuirano prisustvo i praćenje odluka UN-a i Vijeća sigurnosti.
7) Unutrašnja politika i budućnost države Bosne i Hercegovine
Dugoročna vizija koja gradi državu, ne stranku.
a) Jačanje državnih institucija i funkcionalnosti sistema.
b) Reforma odbrane i sigurnosnog sektora.
c) Zajednički ekonomski plan + kapitalni infrastrukturni projekti.
d) Obrazovanje kao strateško pitanje opstanka i razvoja.
e) Preventivni dijalog među narodima, bez ustupaka na bosanski državni suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
8) Komunikacija i moralni autoritet
Poželjni profil je simbol bosanske državnosti i jedinstva te kredibilan doma i prepoznatljiv u svijetu.
a) Predsjedništvo ne smije biti samo “mikrofon”, već prije svega politička vertikala države.
b) Transparentnost, dosljednost, jasna, glasna i uvjerljiva državna poruka za sve političke stranke, koje baštine aktivnu bosansko-državnu politiku.
c) Aktivno prisustvo u regiji i svijetu.
d) Kreirati državnu strategiju razvoja usklađenu sa NATO i EU integracijama, fokus: (1) obrazovanje; (2) infrastruktura; (3) energetska sigurnost; (4) regionalna suradnja.
Glavni strateški principi poželjnog (idealno-realnog) profila bošnjačkog člana Predsjedništva u državi Bosni i Hercegovini.
a) Stabilnost i jedinstvo države iznad etno-nacionalnih interesa.
b) Nepokolebljiv stav prema teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine.
c) Čvrsta podrška euroatlantskim integracijama, bez kompromisa u vezi s vladavinom prava.
d) Principijelan i pragmatičan odnos prema Rusiji, EU i SAD, bez ulaska u geopolitiku koja razdvaja.
e) Uvažavanje svih vjerskih i nacionalnih zajednica u cilju mira i pomirenja.
f) Aktivna uključenost u reforme koje moderniziraju državu Bosnu i Hercegovinu i učvršćuju njen identitet na građanskim i demokratskim principima.
Završna poruka
Dragi moji,
Država Bosna i Hercegovina ne treba još jednog “predstavnika naroda”, već treba državnika. Idealni, realni, porazni i poželjni profili nisu teorija, nego ogledalo: ko brani državu, ko je prodaje, ko šuti, a ko vodi ka progresu i prosperitetu.
Član Predsjedništva države Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda mora biti štit suvereniteta bosanske države, glas istine i motor reformi, bez kompleksa, bez kalkulacije i bez povlačenja pred prijetnjama. Jer u vremenu ucjena i blokada, izbor nije između stranaka, nego između jedinstva države i njenog raspada. Svima neka je jasno, država Bosna i Hercegovina nema pravo na poraz!