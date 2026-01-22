Zaiskrilo u USK: Sedić nezadovoljan izdvajanjima FBiH za Krajinu, Hopovac ga optužio da je lažov

Predsjednik SDP-a USK i zastupnik u Skupštini ovog kantona Almin Hopovac negirao je navode gradonačelnika Bihaća i predsjednika POMAK-a Elvedina Sedića da u budžetu FBiH za 2026. godinu je zapostavljena Krajina.

- Pokazat ćemo gradonačelniku Bihaća da su u laži kratke noge, te da je sve što je napisao u svom FB statusu notorna neistina. U narednom periodu građanke i građani će imati priliku da vide egzaktne brojke. Hvala svim parlamentarcima, posebno onima iz Krajine koji su odgovorno podržali federalni budžet. Posao se nastavlja - naveo je Hopovac.

Inače, Sedić je za danas najavio konferenciju za medije POMAK-a, a očekuje se da ovo bude jedna od tema.