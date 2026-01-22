U Kantonu Sarajevo značajan porast koncentracija zagađujućih materija

Na području Kantona Sarajevo danas je došlo do pogoršanja kvalitete zraka, te je u zavisnosti od lokacije mjerenja, zrak zagađen do izuzetno zagađen.

Na mjernoj lokaciji Vijećnica zabilježen je zagađen kvalitet zraka, dok je na lokalitetu Ilijaš evidentiran veoma zagađen kvalitet zraka. Na mjernim stanicama Otoka, Bjelave, Ilidža, Vogošća, Saraj Polje i Hadžići zabilježen je izuzetno zagađen kvalitet zraka, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo .

U odnosu na prethodni dan, aktuelna mjerenja ukazuju da je značajan porast koncentracija zagađujućih materija. Dominantni polutanti su lebdeće čestice PM2.5 i PM10, kao i azot-dioksid (NO2), pri čemu su na većini mjernih stanica zabilježene vrijednosti koje odgovaraju najvišim kategorijama indeksa kvaliteta zraka, što ukazuje na nastavak intenzivne epizode zagađenja.

Prema prognozi vremena za danas, u Kantonu Sarajevo se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko tri stepena celzija. Vjetar će biti slab južnog i jugoistočnog smjera, brzine od jedan do tri m/s, dok se u jutarnjim satima, kao i tokom noći na petak, očekuju uslovi za pojavu temperaturne inverzije, što može dodatno pogodovati zadržavanju zagađujućih materija u prizemnom sloju atmosfere.

U uslovima zagađenog zraka, osjetljivoj populaciji (djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici) preporučuje se smanjenje boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom, dok se ostatku populacije preporučuje da intenzivne aktivnosti na otvorenom svedu na minimum.

U uslovima vrlo i izuzetno zagađenog zraka, preporuka za osjetljivu populaciju, kao i za ostatak populacije, jeste boravak u zatvorenom prostoru. Ako je izlazak neophodan, preporučuje se nošenje FFP2/FFP3 maski, uz napomenu da su namijenjene kratkotrajnom nošenju i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku.

Radnicima na otvorenom preporučuje se prilagođavanje organizacije rada kroz smanjenje fizičkog napora, skraćivanje boravka na otvorenom i češće pauze u zatvorenom prostoru. Kada je boravak na otvorenom neizbježan, preporučuje se nošenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima FFP2 i FFP3 (N95/N99).

Poseban oprez preporučuje se radnicima sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima, te starijim radnicima, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.