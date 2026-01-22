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NASTAVA

Uoči početka drugog polugodišta u Kantonu Sarajevo: Kako će biti riješen manjak nastavnog kadra

Mi kao roditelji ne želimo da se miješamo u procedure, ali očekujemo da djeca imaju pravovremeno angažovane i kvalitetne nastavnike

Nastava počinje za sedmicu. Društvene mreže

Zerina Voloder

22.1.2026

Početak drugog polugodišta školske 2025/2026. godine u školama Kantona Sarajevo dočekuje se uz podijeljena osjećanja roditelja. Iako se djeca nakon zimskog raspusta raduju povratku u školske klupe i druženju s vršnjacima, roditelji ističu da potpuna spremnost izostaje, što smatraju uobičajenim nakon duže pauze.

Zagađen zrak 

- Brinule su nas epizode zagađenja i izlaganje djece nezdravom zraku. Dobili smo informaciju da će Ministarstvo davati upute ukoliko dođe do novih uzbuna, iako su to, nažalost, mjere koje samo ublažavaju već postojeće posljedice – kazala nam je Sanela de Luca, zamjenica predsjednika Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.

Posebna zabrinutost roditelja odnosi se na kašnjenje konkursnih procedura za zapošljavanje nastavnog kadra, koje još nisu okončane, iako je od raspisivanja konkursa prošlo gotovo tri mjeseca.

- Nastavno osoblje je bolna tačka u Kantonu Sarajevo. Raspodjela i zapošljavanje nastavnika posljednjih godina su neuređeni i zbunjujući. Mi kao roditelji ne želimo da se miješamo u procedure, ali očekujemo da djeca imaju pravovremeno angažovane i kvalitetne nastavnike – naglašavaju roditelji.

Dodaju da se nadaju da će nadležni konačno reagirati i osigurati funkcionalno rješenje koje neće ići na štetu učenika.

- Postoji zabrinutost, ali postoji i nada da će se do početka nastave pronaći rješenje, ili barem privremeno rješenje koje će biti najmanje bolno za djecu – poručuju iz Vijeća roditelja za „Avaz“.

Tempo rada

Kada je riječ o nastavnom planu, roditelji smatraju da je važno da se u prvim sedmicama drugog polugodišta primijeni prilagođen tempo rada.

- U prvim danima obično se radi ponavljanje gradiva iz prethodnog polugodišta i faza prilagođavanja, pa tek onda kreću nova gradiva i testiranja. Nadamo se da će se ta praksa nastaviti i da se neće odmah krenuti punim intenzitetom – navode roditelji.

# VIJEĆE RODITELJA KS
# NASTAVA
# SANELA DE LUCA
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