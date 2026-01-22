Od 8,9 milijardi su i 2,3 milijarde KM novih zaduženja: Predizborna socijala finansirana iz kredita

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je prijedlog budžeta u iznosu gotovo 8,9 milijardi KM, što je za više od 650 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Da bi stupio na snagu potrebna je i podrška delegata u Domu naroda.

Neratni invalidi

Budžet je najvećim dijelom socijalnog karaktera, prema obrazloženjima iz Vlade FBiH, usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, ali ono što posebno zabrinjava jesu planirana zaduženja, jer budžet planiran s iznosom gotovo 8,9 milijardi maraka FBiH treba servisirati sa 6,51 milijardu očekivanih prihoda i 2,3 milijardi planiranih zaduženja i uz otplatu 1,3 milijardi KM ranijeg vanjskog duga.

Najveći dio budžeta, blizu 2,5 milijarde maraka, usmjeren je na socijalnu zaštitu. Izdaci za invalidnine iznosit će 333 miliona, a za neratne invalide 336 miliona KM, nakon što su oba transfera uvećana za po 56 miliona maraka.

Za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica planiran je iznos od 80 miliona KM. A, 228 miliona maraka planirano je za provedbu Zakona o podršci porodicama s djecom, dok je za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planiran 16 miliona KM.

Nakon uloženog amandmana, na sjednici Predstavničkog doma sredstva za Fond solidarnosti za liječenje onkoloških pacijenata s planiranih 80 uvećana su na 100 miliona KM. Najveći budžet u historiji FBiH uvećan je i zbog najavljenog usklađivanja penzija od 1. januara, odnosno 1. jula, te rasta penzija za 17 posto.

Zato su i planirana sredstva za isplatu penzija uvećana na ukupno 4,42 milijarde maraka.