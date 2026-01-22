Od 8,9 milijardi su i 2,3 milijarde KM novih zaduženja: Predizborna socijala finansirana iz kredita

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je prijedlog budžeta u iznosu gotovo 8,9 milijardi KM, što je za više od 650 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Da bi stupio na snagu potrebna je i podrška delegata u Domu naroda.
Neratni invalidi
Budžet je najvećim dijelom socijalnog karaktera, prema obrazloženjima iz Vlade FBiH, usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, ali ono što posebno zabrinjava jesu planirana zaduženja, jer budžet planiran s iznosom gotovo 8,9 milijardi maraka FBiH treba servisirati sa 6,51 milijardu očekivanih prihoda i 2,3 milijardi planiranih zaduženja i uz otplatu 1,3 milijardi KM ranijeg vanjskog duga.
Najveći dio budžeta, blizu 2,5 milijarde maraka, usmjeren je na socijalnu zaštitu. Izdaci za invalidnine iznosit će 333 miliona, a za neratne invalide 336 miliona KM, nakon što su oba transfera uvećana za po 56 miliona maraka.
Za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica planiran je iznos od 80 miliona KM. A, 228 miliona maraka planirano je za provedbu Zakona o podršci porodicama s djecom, dok je za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planiran 16 miliona KM.
Nakon uloženog amandmana, na sjednici Predstavničkog doma sredstva za Fond solidarnosti za liječenje onkoloških pacijenata s planiranih 80 uvećana su na 100 miliona KM. Najveći budžet u historiji FBiH uvećan je i zbog najavljenog usklađivanja penzija od 1. januara, odnosno 1. jula, te rasta penzija za 17 posto.
Zato su i planirana sredstva za isplatu penzija uvećana na ukupno 4,42 milijarde maraka.
- Ovo je budžet koji je, ovako nakaradan, napravljen samo da održi sistem. I socijalna davanja i penzije su u velikom riziku, jer nije da nam produktivnost raste, nije da nam privreda ide u procvat, pa će imati ko da vraća kredite i zaradi za penzije i socijalna davanja. Neka je svima Bog na pomoći – kaže ekonomistica Svetlana Cenić, te dodaje da u stavkama budžeta FBiH ne vidi novac za privredu ili istraživanje i razvoj.
Neodrživo stanje
Ovo je socijalni budžet, bez ekonomije u pozadini, a ne možete unedogled trošiti ono što nemate, upozorava profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muharem Karamujić.
- Niko ne govori da se penzije ne trebaju povećavati, jer penzije su male i penzionerima je teško, ali ovo ovako nije održivo. Posuđujemo, da bismo trošili, a, kao i u kućanstvu, to neko mora da vraća. Jedini način da se poveća blagostanje kućanstva je da zarađujemo više. Zato je ovo čisto socijalna mjera i predizborni potez. Imamo puno penzionera, oni će da shvate da ih ova Vlada štiti, a niko ne misli šta će biti poslije i kako ćemo to vratiti – kaže Karamujić.
Za isplatu penzija već nedostaje 1,5 milijardi KM
Karamujić dodaje da za isplatu penzija iz sredstava doprinosa već nedostaje 1,5 milijardi KM, a broj penzionera svake godine raste.
- Vlada nema ekonomske mjere da poveća ekonomsku produktivnost i BDP te da omogući da svi bolje živimo. Imamo nesposobne koji nas vode i manipulišu s nama. Imali su tri godine i ništa nisu uradili, osim što su povećavali poreze i smanjivali ekonomski kapacitet kroz neradne nedjelje i gluposti razne. Nismo imali nijedne mjere koja bi dala ekonomski rezultat, sve što su dali je naopako i da bi to sve pokrili sada nas zadužuju. Zamislite da smo te 2,3 milijarde uložili u podsticajne mjere privlačenja visokoproduktivnih ekonomskih aktivnosti izvana, naše dijaspore i drugih. Napravili bismo bum. Ovako će otići na potrošnju, većina potrošnje je uvoz, pa u suštini posuđujemo pare, plaćamo kamate, a pare idu vani – ističe profesor Karamujić.