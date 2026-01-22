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KOORDINIRANI PROTESTI

Prijevoznici spremni za blokade granica: Ne bude li dogovora s Briselom, iz BiH odlazi gotovo 17.000 vozača

Četiri dana dijeli zemlje regiona od blokade transporta na graničnim prijelazima s EU

Peulić: Jedino BiH šuti. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.1.2026

Četiri dana dijeli zemlje regiona od blokade transporta na graničnim prijelazima s EU u okviru koordiniranih protesta prijevoznika iz BiH Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Policijskim agencijama ranije je upućeno obavještenje da će od 26. januara u podne ulaz i izlaz terenih vozila prema država članicama EU biti onemogućen, osim u slučajevima medicinske zaštite, prijevoza vojski i živih životinja.

- Sve pripreme teku po planu. Oglasili su se zvaničnici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, dok u BiH nismo imali pres-konferenciju Vijeća ministara ili Ministarstva prometa i komunikacija. Možemo reći da jedino BiH šuti i da ništa loše nije kazala Evropskoj komisiji – kazao je za “Avaz” koordinator Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić.

Protesti će trajati do ispunjenja zahtjeva, a njihov cilj nije destabilizacija, već hitno pokretanje dogovora s Evropskom komisijom, navode prijevoznici, koji na ovaj način očajnički pokušavaju da se izbore za izmjene pravila 90/180. Prema ovom pravilu, profesionalni vozači iz BiH i zemalja zapadnog Balkana i Turske u zemljama EU mogu boraviti najduže 90 dana tokom pola godine. U situacijama kada prekrše pravilo izloženi su hapšenjima, deportacijama i zabranama ulaska u Šengenski prostor na period od 2 mjeseca do 2 godine.

- Profesionalni vozači imaju licencu, ugovor o radu i rade svoj posao, kao što to rade uposleni u željezničkom, avionskom i pomorskom transportu, pa je valjda red da budu tretirani na isti način, jer oni nisu ilegalni migranti. U BiH se više od 94 posto svih robnih tokova vezuje za drumski prevoz. Ako država ne pronađe rješenje s EK, imamo selidbu ili evakuaciju. Ove godine mi ćemo izgubiti 17.000 profesionalnih vozača, sljedeće još toliko, pa treću godinu više nećemo imati domaćih prevoznika koji svoj posao mogu raditi preko Save ili Une – ističe Peulić.

# PRIJEVOZNICI
# EU
# BIH
# VELIBOR PEULIĆ
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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