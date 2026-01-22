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PREDSJEDNIK SSP-A

Usame Zukorlić dao instrukciju Sandžaklijama u BiH za koga da glasaju za člana Predsjedništva BiH

Zukorlić je ocijenio da je 'žalosna činjenica' da bošnjački politički predstavnici vrlo malo ili gotovo nimalo pažnje posvećuju Sandžaku

Usame Zukorlić. Facebook

M. Až.

22.1.2026

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja i ministar iz Srbije Usame Zukorlić osvrnuo se na aktuelne polemike koje se ovih dana vode u Sandžaku i Bosni i Hercegovini, a koje se odnose na činjenicu da bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović tokom svog mandata nije posjetio Sandžak.

Zukorlić je ocijenio da je 'žalosna činjenica' da bošnjački politički predstavnici vrlo malo ili gotovo nimalo pažnje posvećuju Sandžaku i bošnjačkoj zajednici koja u njemu živi.

Prema njegovim riječima, 2026. godina ima poseban značaj jer, osim izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće i parlamente, donosi i izbore u Bosni i Hercegovini, pa čak i u Islamskoj zajednici.

Tim povodom, Zukorlić je uputio javni poziv svim kandidatima za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH da posjete Sandžak i predstave svoje programe, jasno navodeći šta nude Bošnjacima Sandžaka, kao i Bošnjacima koji žive izvan Bosne i Hercegovine.

On je također naglasio važnost bošnjačko-sandžačke zajednice koja živi u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine, pozvavši ih da aktivno učestvuju u izbornim procesima i daju svoj glas.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# BIH
# USAME ZUKORLIĆ
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