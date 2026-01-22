Usame Zukorlić dao instrukciju Sandžaklijama u BiH za koga da glasaju za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja i ministar iz Srbije Usame Zukorlić osvrnuo se na aktuelne polemike koje se ovih dana vode u Sandžaku i Bosni i Hercegovini, a koje se odnose na činjenicu da bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović tokom svog mandata nije posjetio Sandžak.

Zukorlić je ocijenio da je 'žalosna činjenica' da bošnjački politički predstavnici vrlo malo ili gotovo nimalo pažnje posvećuju Sandžaku i bošnjačkoj zajednici koja u njemu živi.