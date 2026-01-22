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PREDSJEDAVAJUĆA VM

Krišto u Davosu razgovarala s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom

Susret održan tokom događaja povodom pokretanja inicijative Odbor za mir

Rubio i Krišto. Platforma X

Anadolija

22.1.2026

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto saopćila je da je na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu razgovarala s državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

Ona je na društvenoj mreži X navela da je susret održan tokom događaja povodom pokretanja inicijative Odbor za mir.

Krišto je istakla da je tokom susreta razmijenila mišljenja sa šefom State Departmenta, naglašavajući da Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto posvećena dijalogu, miru i partnerskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama kao i u naporima za unapređenje globalne stabilnosti.

# DAVOS
# SAD
# BIH
# BORJANA KRIŠTO
# MARCO RUBIO
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