Krišto u Davosu razgovarala s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto saopćila je da je na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu razgovarala s državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

Ona je na društvenoj mreži X navela da je susret održan tokom događaja povodom pokretanja inicijative Odbor za mir.

Krišto je istakla da je tokom susreta razmijenila mišljenja sa šefom State Departmenta, naglašavajući da Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto posvećena dijalogu, miru i partnerskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama kao i u naporima za unapređenje globalne stabilnosti.