Prijedlog izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ostavljen za narednu sjednicu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji su predložili poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predložena izmjena odnosi se na član kojim je definiran dodatak na platu, a precizira da je dodatak na platu uvećanje plate za zaposlene s visokom i srednjom školskom spremom koji obavljaju složene informatičko - aplikativne poslove koji se odnose na proučavanje, planiranje, definiranje, odabiranje, standardizaciju, unificiranje, razvoj, izrađivanje, propisivanje, upravljanje, održavanje i administriranje informatičko - komunikacijskih sistema u institucijama BiH kao i one koji posjeduju validne certifikate vezane za potvrdu posebne stručne osposobljenosti, od 30 do 50 posto osnovne plaće.

Predlagači u obrazloženju navode da važeći Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ne prati realni nivo odgovornosti, složenosti i tržišne vrijednosti poslova koje obavlja informatičko osoblje sa srednjom školskom spremom.

Pojašnjavaju da bi se izmjenom Zakona, čime bi se osiguralo povećanje/dodatak na plaću od 30 do 50 posto radnicima sa srednjom školskom spremom, ispravio očigledan propust (ali i nepravda) prema ovoj kategoriji radnika, te bi se spriječilo daljnje napuštanje institucija BiH - ovaj put radnika sa srednjom školskom spremom, što bi ugrozilo funkcioniranje sistema informatičke podrške.

Poznata problematika

Poslanik Zlatan Begić (Demokratska fronta) je kazao da je riječ o problematici koja je dobro poznata, te da ovo pitanje tretira stanje koje je prisutno unutar institucija, gdje zaposlenici sa srednjom stručnom spremom obavljaju poslove izvan opsega koji bi trebali da obavljaju.

- Namjera je da se i njima, kao i zaposlenicima sa visokom stručnom spremom, omogući naknada za taj dio poslova. Riječ je o vrlo složenim poslovima informatičkog tipa – kazao je Begić.

Jedna manjkavost

Poslanik Predrag Kožul je kazao kako misli da je ovaj zakon dobrodošao i potreban, ali da ima jedna manjkavost u ovom zakonu, koja se kroz hitnu proceduru ne može popraviti.

- Dakle, ovdje nemamo zaposlenika sa višom stručnom spremom. Napravili bi štetu ako ne bismo i njih uključili. Kolegama bi, ako uvaže moju primjedbu koja se tiče ljudi sa višom stručnom spremom, sugerirao da ovaj zakon danas povuku, a izmijenjenog ga već na iduću sjednicu po hitnoj proceduri predlože, da bismo ga na taj način usvojili – kazao je Kožul.

Poslanik Zlatan Begić je kazao da u potpunosti uvažava i zahvaljuje kolegi Kožulu što je ukazao na ovu činjenicu.

- Ako je to rješenje, da niko ne bude izostavljen, da se skupina ljudi sa višom stručnom spremom ne osjeti zapostavljenom, onda da kažemo da postoji neka vrsta obećanja da ćemo na narednoj sjednici dati podršku ovom zakonu – kazao je Begić.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara (HDZ BiH) je sugerirao predlagaču da, ako bude još neke potrebe za doradom, to pripremi i da na sljedećem zasjedanju poslanici to razmatraju po hitnom postupku.