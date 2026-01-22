Tužilaštvo KS: Ajanović i iz pritvora utjecao na svjedoke, ima nostrificiranu diplomu u Hrvatskoj, može pobjeći u EU

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište za produženje pritvora za još dva mjeseca za suspendovanog dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića zbog krivičnog djela primanje dara.

Tužilaštvo KS je zatražilo produženje pritvora zbog straha od utjecaja na svjedoke i straha od bjekstva.

Tužioci Dragoslav Gluhović i Darko Martinčević su naveli da su u prethodnom mjesecu ispitali brojne svjedoke, radili danonoćno, a da je proširena istraga i zbog pogodovanja Selmi Tosum Pošković, kojoj je, prema tvrdnjama Tužilaštva Ajanović omogućio dvije rukovodeće pozicije na Stomatološkom fakultetu (prodekan i šefica klinike), a sve mimo zakona.