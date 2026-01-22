Tužilaštvo KS: Ajanović i iz pritvora utjecao na svjedoke, ima nostrificiranu diplomu u Hrvatskoj, može pobjeći u EU

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište za produženje pritvora za još dva mjeseca za suspendovanog dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića zbog krivičnog djela primanje dara.
Tužilaštvo KS je zatražilo produženje pritvora zbog straha od utjecaja na svjedoke i straha od bjekstva.
Tužioci Dragoslav Gluhović i Darko Martinčević su naveli da su u prethodnom mjesecu ispitali brojne svjedoke, radili danonoćno, a da je proširena istraga i zbog pogodovanja Selmi Tosum Pošković, kojoj je, prema tvrdnjama Tužilaštva Ajanović omogućio dvije rukovodeće pozicije na Stomatološkom fakultetu (prodekan i šefica klinike), a sve mimo zakona.
Kazao je i da su neki svjedoci tražili mjere zaštite.
Martinčević je otkrio da je Ajanović izvršio nostrifikaciju diplome u Zagrebu, a da to znači može raditi i u EU. Kazao je i da je Ajanović sakrio i da ima ličnu kartu BiH, što je kasnije Nakić nazvao glupošću, s obzirom da svi državljani BiH ima ličnu kartu i na kraju predao Sudu tu ličnu kartu.
Martinčević je kazao da s ličnom kartom Ajanović može otići u Srbiju i Hrvatsku, na šta je kasnije Alen Nakić, advokat Muhameda Ajanovića, rekao da se može izdati posebna lična karta sa zabranom putovanja.
Poručio je da Ajanović ima stan u Njujorku i posjeduje veće količine novca, da je taj novac sklonio, nije pronađen i da se može koristiti za bijeg.
Naveo je da je Ajanović kao dekan kreirao atmosferu straha, dijelio disciplinske postupke, podnosio krivične prijave i davao otkaze. Kazao je da je Ajanović i iz pritvora preko nevjenčane supruge utjecao na svjedoke, odnosno davao upute kako treba davati izjavu.