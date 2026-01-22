Prijedlog zakona o državnoj imovini neće biti razmatran, Ustavnopravna komisija dala dva negativna mišljenja

Prijedlog zakona o državnoj imovini neće biti razmatran u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nakon što je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma dva puta dala negativno mišljenje.

Ovaj prijedlog su uputili Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić, a na jednoj od ranijih sjednica hitna procedura za razmatranje dokumenta nije bila usvojena.

Na današnjoj sjednici, predsjedavajući Marinko Čavara je pročitao da je Ustavnopravna komisija u dva navrata izrazila negativno mišljenje o ovom zakonu, te da zbog toga prijedlog neće biti ni razmatran u domovima Parlamentarne skupštine BiH.

Jedan od predlagača, Jasmin Emrić, pokušao je "natjerati" Čavaru da pokrene raspravu o prijedlogu, ali je zastupnik iz HDZ-a odbio njegov zahtjev.

Odluci Čavare prethodila je žustra rasprava između njega i Emrića, ali na kraju nije došlo do šire rasprave o zakonu.

Također, o ovom prijedlogu zakona se neće ni glasati na današnjoj, niti na bilo kojoj od narednih sjednica Predstavničkog doma PS BiH, jer je Ustavnopravna komisija dva puta dala negativno mišljenje, čime je prijedlog izbačen iz procedure.

Podsjetimo, ovo je bio pokušaj da se pitanje državne imovine uredi kako bi se ukinuo Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je 2005. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Padi Ešdaun.

Ipak, čak i na glasanju o proceduri u kojoj bi se nalazio ovaj zakon, bilo je jasno da među parlamentarcima iz Republike Srpske ne postoji volja da se o ovoj temi raspravlja, jer je najmanje pet zastupnika iz tog entiteta potrebno da bi zakon bio usvojen.