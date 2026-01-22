Ajanović: Laž je da imam nekretninu u SAD, dat ću otkaz na Stomatološkom fakultetu, želim se posvetiti četvero maloljetne djece

Pred Općinskim sudom u Sarajevu je održano ročište za produženje pritvora suspendovanom dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću. I sam Ajanović se obratio u sudnici, a govoreći o poruci koju je uputio Berini Smajlović-Doljančić, naveo je da je ona u potpuno drugom kontekstu bila napisana, odnosno oko toga da se Senatu UNSA ima jedan materijal, a da se na kraju glasa o nečemu totalno drugom. Naveo je da je drugi put slučajno sreo u igraoni s djecom, da je tada slučajno saznao da je ona svjedok, a da je nakon toga brzo skrenuo temu i brzo napustio igraonu.

Naveo je da je saznao da je 25. decembra tek saznao da ima status osumnjičenog, a isti dan je i priveden, tako da nema osnova da je utjecao na svjedoke. Iskaz uposlenice Ministarstva Adise Hote kako je Ajanović govorio da će putem Dalile Hakalović sve završiti, nazvao je u potpunosti lažnim te kazao da uopšte nije bio u dobrim odnosima s Hotom. Kazao je da se direktoru KUIP-a obratio samo u kontekstu da su inspektori u ordinaciji utvrdili jedno, a kasnije napisali u rješenju nešto totalno suprotno i da će podnijeti prijavu.