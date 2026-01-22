Sladić najavio promjenu vremena: "Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se"

Meteorolog Nedim Sladić najavio je danas promjenu vremena u Bosni i Hercegovini nakon perioda obilnih snježnih padavina. Istakao je da će topljenje snijega pratiti jače kiše, te da će bjelkasto-sivu podlogu uskoro zamijeniti zelena boja.

- Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se. Sva trosedmična 'agonija' završava se ovog vikenda jer će, uz postepeno jačanje juga tokom subote i intenzivniju kišu u nedjelju, doći do topljenja snijega. Do ponedjeljka, bjelkasto-sivu podlogu mijenja zelena - kazao je Sladić.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u subotu će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

- U Bosni će povremeno padati slaba kiša. Na području Hercegovine očekuje se slabija kiša prije podne, dok će u poslijepodnevnim i večernjim satima padati više kiše. Snijeg je moguć na vrhovima planina. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4 stepena, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stepeni - naveli su iz FHMZ-a.

U nedjelju nas očekuje oblačno i vjetrovito vrijeme s kišom, dok će na planinama padati snijeg. Intenzivnije padavine predviđaju se u južnim i jugozapadnim područjima. Vjetar će biti slab, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12 stepeni.

U ponedjeljak će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje kiša, dok će u Bosni padati kiša i susnježica. Na planinama će biti snijega. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 11 stepeni.