Video / Meho Mulalić: Predator iz Tešnja dobio 6 mjeseci zatvora za slučaj mog djeteta, 11 žrtava bez pravde

Slučaj pedofilije koji datira iz 2022. godine, tek je nedavno, nakon tri godine, dobio sudski epilog. Edin Kotorić (1973) iz Novog Sela, općina Tešanj, počinio je bludnu radnju nad djevojčicom koja je tada imala samo sedam godina.

On je pravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora. Ruke u gaćice Meho Mulalić, otac djevojčice koja je bila žrtva bludnih radnji, za „Avaz“ je kazao da je Kotorić kobnog dana održavao dvorište u susjednoj kući, a da su se djeca igrala u njihovom dvorištu. - On je djecu namamio sebi. Za vrijeme dok je odmarao davao je djeci da gledaju pjesmice na telefonu, vozao ih je na motoru i slično. Mojoj djevojčici, koja je tada imala sedam godina je svjesno rekao da se sakriju ispod stepenica, gdje ju je stavio na svoja koljena i stavio joj je svoje ruke u gaćice i dirao po genitalijama – objasnio je Mulalić za „Avaz“. Provjerili su snimke s videonadzora na kući i ono što su vidjeli je potvrdilo priču djeteta. Nakon toga slučaj su prijavili policiji u Tešnju i krenuli su u pravnu borbu.

Meho Mulalić u studiju AVAZ TV-a . Avaz Meho Mulalić u studiju AVAZ TV-a . Avaz

- Na početku sam imao povjerenja u pravosuđe, ali nisu postupili korektno, u najmanju ruku – kazao je Mulalić. On je istakao da se tužiteljica nije žalila na presudu, iako joj je, kako je kazao, pisao da postoje osobe koje su mu se javile nakon objave presude i koje tvrde da su isto proživjele u djetinjstvu od iste osobe, ukazujući na to da očigledno postoji obrazac ponašanja. Nove prijave - Samo iz Tešnja mi se javilo deset osoba. Radi se o osobama koje sada imaju tridesetak godina, a bile njegove žrtve kao djeca. Neposredno prije ovog razgovora mi se javila osoba iz Sarajeva, a koja je prijavila tužilaštvu istu osobu za bludne radnje prema njegovom maloljetnom djetetu. I taj predmet je dodijeljen istoj tužiteljici.

Nezvanično znam da postoji još osoba koje su to pretrpjele, ali nisu imale hrabrosti da mi se jave. Broj žrtava bi mogao biti veći od 11 osoba – otkrio je Mulalić za „Avaz“. Novi dokazi Prema rječima Mulalića, Tužilaštvo nije pokazalo nikakvo interesovanje za nove dokaze koje Mulalić ima i koje je htio da im pedoči. Ono što ga posebno boli jeste minimalna kazna na koju je Kotorić osuđen. Kako kaže, više bude kažnjen čovjek koji napravi neku banalnu stvar nego pedofil.