Video / Meho Mulalić: Predator iz Tešnja dobio 6 mjeseci zatvora za slučaj mog djeteta, 11 žrtava bez pravde

Slučaj pedofilije koji datira iz 2022. godine, tek je nedavno, nakon tri godine, dobio sudski epilog. Edin Kotorić (1973) iz Novog Sela, općina Tešanj, počinio je bludnu radnju nad djevojčicom koja je tada imala samo sedam godina.
AVAZOV INTERVJU
On je djecu namamio sebi, djevojčica pod nadzorom ljekara, dobio sam informaciju da skuplja novac da otkupi kaznu
Meho Mulalić. Avaz
Slučaj pedofilije koji datira iz 2022. godine, tek je nedavno, nakon tri godine, dobio sudski epilog. Edin Kotorić (1973) iz Novog Sela, općina Tešanj, počinio je bludnu radnju nad djevojčicom koja je tada imala samo sedam godina.
On je pravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora.
Meho Mulalić, otac djevojčice koja je bila žrtva bludnih radnji, za „Avaz“ je kazao da je Kotorić kobnog dana održavao dvorište u susjednoj kući, a da su se djeca igrala u njihovom dvorištu.
- On je djecu namamio sebi. Za vrijeme dok je odmarao davao je djeci da gledaju pjesmice na telefonu, vozao ih je na motoru i slično. Mojoj djevojčici, koja je tada imala sedam godina je svjesno rekao da se sakriju ispod stepenica, gdje ju je stavio na svoja koljena i stavio joj je svoje ruke u gaćice i dirao po genitalijama – objasnio je Mulalić za „Avaz“.
Provjerili su snimke s videonadzora na kući i ono što su vidjeli je potvrdilo priču djeteta. Nakon toga slučaj su prijavili policiji u Tešnju i krenuli su u pravnu borbu.
Meho Mulalić u studiju AVAZ TV-a. Avaz
- Na početku sam imao povjerenja u pravosuđe, ali nisu postupili korektno, u najmanju ruku – kazao je Mulalić.
On je istakao da se tužiteljica nije žalila na presudu, iako joj je, kako je kazao, pisao da postoje osobe koje su mu se javile nakon objave presude i koje tvrde da su isto proživjele u djetinjstvu od iste osobe, ukazujući na to da očigledno postoji obrazac ponašanja.
- Samo iz Tešnja mi se javilo deset osoba. Radi se o osobama koje sada imaju tridesetak godina, a bile njegove žrtve kao djeca. Neposredno prije ovog razgovora mi se javila osoba iz Sarajeva, a koja je prijavila tužilaštvu istu osobu za bludne radnje prema njegovom maloljetnom djetetu. I taj predmet je dodijeljen istoj tužiteljici.
Nezvanično znam da postoji još osoba koje su to pretrpjele, ali nisu imale hrabrosti da mi se jave. Broj žrtava bi mogao biti veći od 11 osoba – otkrio je Mulalić za „Avaz“.
Prema rječima Mulalića, Tužilaštvo nije pokazalo nikakvo interesovanje za nove dokaze koje Mulalić ima i koje je htio da im pedoči. Ono što ga posebno boli jeste minimalna kazna na koju je Kotorić osuđen. Kako kaže, više bude kažnjen čovjek koji napravi neku banalnu stvar nego pedofil.
- Dobio sam informacije da pedofil prikuplja novac da otkupi kaznu. Naravno, Sud to mora odobriti, da li će, to ne znam – kazao je.
Meho Mulalić je objasnio da ne traži osvetu ili linč, već reakciju institucija i zaštitu djece i roditelja djece nad kojima su počinjene bludne radnje.
Za „Avaz“ je otkrio i to da je protiv Edina Kotorića podnio još jednu krivičnu prijavu za isto djelo, ali još ne želi da u javnosti govori o čemu se tačno radi.
- Posljedice postoje i nosimo se s njima, nije lahko, ali postoje stručne osobe koje nam pomažu. Djevojčica ide kod doktora, stalno je pod nadzorom ljekara, mi kao roditelji smo na terapiji. Ja kao samostalni obrtnik od devetog mjeseca ne radim skoro nikako, a sva naša finansijska primanja dolaze iz tog posla. Trenutno sam na bolovanju i nisam sposoban za rad s obzirom da pijem jake lijekove, a da radim rizičan posao s mašinama koje u svakom trenutku mogu da otkinu neki ekstremitet ili ubiju čovjeka – kazao je Mulalić.
Kotorić nikada nije uhapšen, sve vrijeme na slobodi.
Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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