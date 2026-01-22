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SRAMOTA SARAJEVA

Video / 18 dana nakon snijega: Građani u Alipašinoj i susjednim ulicama se i dalje kreću po ledenim trotoarima

18 dana poslije padavina zvuči nevjerovatna činjenica da trotoari nisu još očišćeni

Katastrofa u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

22.1.2026

Jak snijeg koji je izazvao kolaps širom države pao je 4. januara.

Prvih dana se govorilo o prioritetima, koje su ulice bitne, koje nisu, neka pojašnjenja su bila argumentovana, druga nisu imala veze sa zdravim razumom.

Ipak, 18 dana poslije padavina zvuči nevjerovatna činjenica da trotoari nisu još očišćeni.

I ne, ne pričamo o nekim periferijama Sarajeva, nego o Alipašinoj ulici, ulici Sutjeska i Koševo u Općini Centar.

Ljudi se danima kreću po sloju leda od oko pet centimetara i ogorčeni su. Šta su sve građani rekli pogledajte u videosnimku na početku teksta.

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# SNIJEG
# SARAJEVO
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