Video / 18 dana nakon snijega: Građani u Alipašinoj i susjednim ulicama se i dalje kreću po ledenim trotoarima

Jak snijeg koji je izazvao kolaps širom države pao je 4. januara.

Prvih dana se govorilo o prioritetima, koje su ulice bitne, koje nisu, neka pojašnjenja su bila argumentovana, druga nisu imala veze sa zdravim razumom.

Ipak, 18 dana poslije padavina zvuči nevjerovatna činjenica da trotoari nisu još očišćeni.

I ne, ne pričamo o nekim periferijama Sarajeva, nego o Alipašinoj ulici, ulici Sutjeska i Koševo u Općini Centar.

Ljudi se danima kreću po sloju leda od oko pet centimetara i ogorčeni su. Šta su sve građani rekli pogledajte u videosnimku na početku teksta.

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