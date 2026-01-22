Hayat TV se oglasio nakon najave BH Telecoma: Možete nas isključiti, ali nas ne možete ušutkati

Televizija Hayat oglasila se nakon što je BH Telecom najavio moguće isključenje njihove grupe kanala, kao i Televizije OBN i Izvorne TV.

- Radilo se o izbornoj 2022. godini, na Dan nezavisnosti, 1. marta, dok je trajao Specijalni program posvećen državi Bosni i Hercegovini, kada je HDZ-ova Uprava kablovskog sistema HT Eroneta, Home TV, donijela odluku i iz svoje ponude isključila Hayat i još deset bosanskohercegovačkih TV-kanala. Potom je, u izbornoj 2024. godini, nova Trojkina Uprava BH Telecoma na Dan nezavisnosti, 1. marta, odlučila prekinuti oglašavanje na portalu Hayat.ba, iako smo sve ugovorom preuzete obaveze ispunjavali blagovremeno i u potpunosti. Tri mjeseca kasnije, 1. juna, obustavljene su i air time usluge oglašavanja BH Telecoma na Hayat TV-u, bez ikakve prethodne najave i uprkos činjenici da je Hayat uredno ispunio sve prethodne ugovorne obaveze. Bilo je to jasno postupanje po političkom nalogu - navode u saopćenju.

Ističu da "BH Telecom, u izbornoj godini i u periodu kada uposlenici Hayata danonoćno rade na najvećem godišnjem projektu – Ramazanskom programu, najavljuje isključivanje Hayatovih i drugih kanala iz Moje TV, baš onako kako je to ranije učinio i HT Eronet".

- Ponovo, bez ikakve sumnje, po političkom nalogu onih koji nastoje ugušiti slobodne medije i dokrajčiti kritičko istraživačko novinarstvo. BH Telecom je javnosti uputio saopćenje u kojem se, kako navode, sve radi 'u cilju pravilne i pravovremene informisanosti pretplatnika...'. Ipak, u tom saopćenju nema istine. Istina je da se Hayat pokušava ušutkati i kazniti zbog objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog ukazivanja na nerad vlasti Trojke, zbog otkrivanja afere 'Spengavanje' i brojnih drugih. O tome se razgovara. Znamo - poručuju iz Hayata.

Pokušaj ušutkivanja

Dalje navode da je Upravi BH Telecoma, suprotno tvrdnjama iz njihovog saopćenja, u vezi s pravima distribucije sve odavno jasno. Kako ističu, sve potrebne informacije su pravovremeno dostavljene, kako od domaćih TV-stanica – ukupno za 23 kanala – tako i od portugalske kompanije Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita.

- Ipak, da su se odlučili za pokušaj ušutkivanja, a u konačnici i gašenja Hayata, postalo je jasno onog trenutka kada je jedan od lidera Trojke, predsjednik NiP-a, u javnost plasirao lažnu vijest da 'Hayat finansira Vučić (Vučić)'. Nakon toga su botovi stranaka Trojke i politički zbrinuti funkcioneri tu lažnu tvrdnju nastavili širiti. Kako im to nije bilo dovoljno, u jeku genocida u Gazi plasirana je nova laž da je HDZ-ov miljenik Amir Gros Kabiri kupio Hayat. Cilj plasiranja lažnih vijesti bio je pripremiti javnost za ono što je danas najavila Uprava BH Telecoma, kako bi takva odluka, barem dijelu građana, bila prihvatljiva. Dalje, BH Telecom u svom saopćenju navodi da će 'prvenstveno voditi računa o interesima krajnjih korisnika, a stabilnost usluge i dostupnost kvalitetnog i raznolikog televizijskog sadržaja ostaje najvažniji prioritet - dodaju.

Naglašavaju da, ukoliko je to zaista tako, pozivaju "BH Telecom da javno objavi šta, koga i u kojem obimu krajnji korisnici gledaju na Mojoj TV, i neka to bude dokaz ili protiv Hayata ili protiv samog BH Telecoma".

- Ako se, kako tvrde, radi o novcu, neka BH Telecom svim korisnicima omogući besplatne usluge Moje TV. Kako je jasno da to neće učiniti, neka onda javnosti objasne zašto je problem plaćati distribuciju signala domaćih TV-stanica, dok se istovremeno plaćaju strani kanali. Istina je, a nema je u saopćenju BH Telecoma, da u svim državama Evrope svi kablovski operateri, u skladu s dogovorima i snagom, odnosno gledanošću TV-kanala, plaćaju prava distribucije TV-programa. Isto je i u regiji – u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji. Istina je i da su prava distribucije regulisana u manjem bh. entitetu, RS-u. Istina je i da već pet godina traju bezuspješni pregovori da se ta prava regulišu i sa svim operaterima u Federaciji - navode iz Hayata.

Neugodna i teška pitanja

U saopćenju dodatno ističu da "odnos BH Telecoma pokazuje stav prema kojem bi uposlenici medija, koji vrijedno i naporno rade na produkciji programa u javnom interesu, trebali osiguravati enormno visoke plaće uposlenicima BH Telecoma, dok oni sami, prema tom shvatanju, ne zaslužuju ni pristojne plaće".

- Ako to nije tačno, neka BH Telecom objasni javnosti i krajnjim korisnicima zašto im svaki mjesec naplaćuje gledanje TV-kanala na Mojoj TV, a istovremeno onima koji su vlasnici tog programa i koji ga proizvode – ne plaća ništa. Kada budu davali ta objašnjenja, neka to obavezno urade na onim medijima koje BH Telecom izdašno finansira, ne zato što su najgledaniji, ne zato što donose najviše pretplatnika, ne zato što imaju najviše domaće produkcije, nego zato što su 'glasnogovornici' Trojkine politike. Tako će izbjeći neugodna i teška pitanja", ističu u saopćenju.

Drugačiji tretman

Podsjećaju da BH Telecom u svom saopćenju navodi kako u ponudi ima 66 domaćih kanala te da smatra neprihvatljivim da se dio njih tretira drugačije.

- I nama je to neprihvatljivo. I već pet godina tražimo da svi kablovski operateri i svi domaći kanali imaju isti status. Međutim, to ne znači bezobrazno rješenje koje nudi BH Telecom – da se prava distribucije ne plate nikome. Rješenje je da se plati svima ono što im pripada, baš kao što svi korisnici usluga BH Telecoma uredno plaćaju ono što koriste svakog mjeseca. I da ne bude zabune niti neistinitog zastrašivanja korisnika Moje TV pričama o velikim iznosima – naknada koju domaći kanali traže za svoja prava mjeri se u pfeninzima po pretplatniku. BH Telecom navodi i da bi pretplatnici mogli osjetiti 'određenu dozu nelagode' zbog odluke Uprave i NiP-ovog direktora BH Telecoma. Građani, korisnici usluge Moja TV, ne trebaju osjećati nikakvu nelagodu jer svoje obaveze uredno ispunjavaju. Ali Upravu BH Telecoma i njihove nalogodavce treba biti sramota - naglašavaju.

Na kraju poručuju da Hayat neće odustati od svojih zahtjeva niti od borbe za prava svojih uposlenika i njihovih porodica.

"Uz puno poštovanje prema uposlenicima BH Telecoma, oni i njihova djeca, njihove porodice, nisu važniji od uposlenika Hayata, njihove djece i njihovih porodica, niti od uposlenika i porodica bilo koje druge TV-stanice ili kompanije. Svi biramo po čemu ćemo biti zapamćeni. Mi nastavljamo vrijedno raditi i proizvoditi program koji se rado gleda u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Ostajemo posvećeni našim gledaocima. Naš izbor ostaje istina. Možete nas isključiti, ali nas ne možete ušutkati", zaključili su iz Hayata.