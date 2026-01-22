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UHVAĆENI ŠIROM SAD-A

Državljani BiH na Trampovoj "crnoj listi": Hapšeni zbog narkotika, pljački i teških napada

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti u decembru je objavilo listu pod nazivom "Najgori od najgorih"

Neki od uhapšenih državljana BiH u SAD-u. DHS

M. Až.

22.1.2026

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti u decembru je objavilo listu pod nazivom "Najgori od najgorih", na kojoj su navedene osobe uhapšene zbog optužbi za najteža krivična djela od početka drugog mandata predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Riječ je o podacima agencija unutar sistema Ministarstva domovinske sigurnosti, među kojima je i Agencija za imigraciju i carine (ICE), koje su od 20. januara prošle godine, odnosno od prvog dana drugog Trampovog mandata, privele hiljade osoba širom Sjedinjenih Američkih Država.

Posebnu pažnju izaziva podatak da se na ovoj listi nalazi i 11 osoba koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine ili su porijeklom iz naše zemlje.

Među njima je Jeton Bitići, za kojeg američke vlasti navode da je optužen za podmetanje požara, a koji posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Na listi se nalazi i Admir Vele, koji je uhapšen u Minesoti zbog optužbi za falsifikovanje čekova i napad na drugu osobu.

U Pensilvaniji je uhapšen Safet Avdulahaj, optužen za seksualni prijestup, dok je u Masačusetsu lišen slobode Demir Kećo, koji se tereti za nasilje u porodici i nedozvoljeno nošenje oružja.

Gordana Juhić uhapšena je u Kentakiju zbog pljačke, napada na drugu osobu i oštećenja tuđe imovine, dok je Mirdal Lipljanac u istoj saveznoj državi priveden zbog razbojništva.

Neki od uhapšenih državljana BiH. DHS

U Kaliforniji je uhapšen Adnan Sinanović, kojem se na teret stavlja razbojništvo i ubistvo iz nehata. Kemal Dugalić lišen je slobode u Misisipiju zbog sumnje na pranje novca, krijumčarenje i prodaju narkotika.

Ermin Šarić uhapšen je u Minesoti, a optužen je za bijeg od zatvorske kazne, raspačavanje narkotika i posjedovanje amfetamina. Zbog sumnje da je izvršila oružani napad i oštetila javnu imovinu, u Teksasu je uhapšena Denisa Alimanović.

Na kraju, u Minesoti je uhapšena i Hata Šarić, koja se tereti za posjedovanje heroina.

Na listi Ministarstva domovinske sigurnosti ne navodi se da li su navedene osobe deportovane iz Sjedinjenih Američkih Država, niti je poznato gdje se trenutno nalaze.

# SAD
# DHS
# ICE
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