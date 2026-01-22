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GRADONAČELNIK BIHAĆA

Sedić kritikuje federalni budžet: "Krajina opet nevidljiva"

Dodao je da ovogodišnji budžet još jednom potvrđuje da Krajina nije dio federalnih razvojnih planova

Sedić: Krajina opet nevidljiva. Avaz

M. Až.

22.1.2026

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od skoro devet milijardi konvertibilnih maraka. Stavkama budžeta nezadovoljstvo je izrazio gradonačelnik Bihaća i predsjednik Pokreta POMAK, Elvedin Sedić.

Pokret POMAK danas je sazvao press konferenciju na kojoj se Sedić osvrnuo na budžet Federacije koji je Predstavnički dom Parlamenta usvojio prije dva dana, posebno na dio koji se odnosi na sredstva namijenjena Unsko-sanskom kantonu. 

- Za Krajinu ovaj budžet nije donio ništa, nema uvrštenih strateških kapitalnih projekata, stranački prvaci koji su 2023. godine tražili podršku za Vladu Nermina Nikšića sada se više ne javljaju niti na telefone - kazao je Sedić.

Pres konferencija. Avaz

Dodao je da ovogodišnji budžet još jednom potvrđuje da Krajina nije dio federalnih razvojnih planova.

- U Federalnom budžetu nema sredstava za bihaćki Aerodrom, brzu cestu Bihać – Cazin – Velika Kladuša, nastavak izgradnje magistralnog pravca Bihać – Bosanska Krupa, razvoj namjenske industrije, ni za Nacionalni park ‘Una’ - ponovio je danas Sedić.

- Nisu prikazana sredstva ni za druge projekte od značaja za Bihać i Krajinu, koji bi mogli pokrenuti razvoj regije i pomjeriti je s mrtve tačke - dodao je Sedić.

# BIHAĆ
# KRAJINA
# BUDŽET FBIH
# USK
# ELVEDIN SEDIĆ
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