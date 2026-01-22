Sedić kritikuje federalni budžet: "Krajina opet nevidljiva"

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od skoro devet milijardi konvertibilnih maraka. Stavkama budžeta nezadovoljstvo je izrazio gradonačelnik Bihaća i predsjednik Pokreta POMAK, Elvedin Sedić.

Pokret POMAK danas je sazvao press konferenciju na kojoj se Sedić osvrnuo na budžet Federacije koji je Predstavnički dom Parlamenta usvojio prije dva dana, posebno na dio koji se odnosi na sredstva namijenjena Unsko-sanskom kantonu.

- Za Krajinu ovaj budžet nije donio ništa, nema uvrštenih strateških kapitalnih projekata, stranački prvaci koji su 2023. godine tražili podršku za Vladu Nermina Nikšića sada se više ne javljaju niti na telefone - kazao je Sedić.