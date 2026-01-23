Drama na bh. planini: Državljani Hrvatske ostali zaglavljeni na bh. planini u automobilu, pogledajte reakciju GSS-a

Zbog obilnih snježnih nanosa i otežanih zimskih uslova, putni pravac Rujište – Konjic trenutno je neprohodan, a na ovom području jučer je zabilježena još jedna intervencija spašavanja.

Kako je saopćeno iz Gorske službe spašavanja Prenj, njihovi pripadnici zaprimili su poziv za pomoć nakon što je putničko vozilo hrvatskih državljana zapelo u snijegu ispod planine Prenj, na nekategorisanom putu na relaciji Rujište – Konjic.

Prema dostupnim informacijama, navigacija je vozače usmjerila najkraćom rutom s Rujišta prema Sarajevu, što ih je dovelo na izuzetno opasnu zimsku dionicu koja u ovim vremenskim uslovima nije sigurna za saobraćaj. Spasioci su, uz angažman off-road vozila i veliki napor na terenu, uspjeli izvući zaglavljeno vozilo i pomoći putnicima.

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategorisanih puteva, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnosti.