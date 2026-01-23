Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Advokat Ajanovića: U pritvoru se nije mogao kupati, odvojili ga od migranta, ono je blizu Gvantanama; Gluhović: On je odbijao da se kupa

Aron iz Maroka je mogao unijeti strip u ćeliju, Ajanović nije mogao stručnu knjigu, rekao je Nakić

Muhamed Ajanović. Avaz

Piše: Sedin Spahic

23.1.2026

Tokom ročišta za produženje pritvora Muhamedu Ajanoviću, njegov advokat Alen Nakić se požalio i na uslove u pritvoru te poručio da se suspendovani dekan Stomatološkog fakulteta pokušava rastrojiti.

Kazao je da je prvih dana bio s migrantom, a da su ga onda odvojili i od njega, oduzeli su mu stručnu knjigu, nisu dozvoljavali šišanje i kupanje.

Tužilac Dragoslav Gluhović se osvrnuo na ove primjedbe, govoreći da su odmah pri dobijanju tih informacija provjerili te navode i da su na osnovu toga dobili četiri službene zabilješke, gdje piše da nije bilo nehumanog postupanjea, nego on nije htio da se kupa.

Kasnije je na to ponovo reagirao Nakić, koji je kazao da zabilješke vrve od neistina i pojasnio da je 29.12. razdvojen od migranta Arona iz Maroka, koji je imao pravo da unese strip u ćeliju, ali Ajanović nije mogao stručnu knjigu.

Pojasnio je da kada su ga htjeli razdvojiti, s obzirom da se zbližio s migrantom, ovaj mu je otkinuo malo papira iz stripa i napisao broj telefona da se mogu čuti kada izađe iz pritvora, od čega se kasnije pokušala napraviti tema.

Nakić je kazao da je tada Nakić prebačen s trećeg na drugi sprat, da je imao veliku bradu i da su mu rekli da se neće moći kupati narednih sedam dana, da se sada kupaju ljudi na drugom spratu. Nakić je naveo da se Ajanović morao kupati iz lončića kao da je ratno vrijeme.

- Ono su uslovi blizu Gvantanama - rekao je Nakić.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# TUŽILAŠTVO KS
# MUHAMED AJANOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.