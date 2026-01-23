Advokat Ajanovića: U pritvoru se nije mogao kupati, odvojili ga od migranta, ono je blizu Gvantanama; Gluhović: On je odbijao da se kupa

Tokom ročišta za produženje pritvora Muhamedu Ajanoviću, njegov advokat Alen Nakić se požalio i na uslove u pritvoru te poručio da se suspendovani dekan Stomatološkog fakulteta pokušava rastrojiti.

Kazao je da je prvih dana bio s migrantom, a da su ga onda odvojili i od njega, oduzeli su mu stručnu knjigu, nisu dozvoljavali šišanje i kupanje.

Tužilac Dragoslav Gluhović se osvrnuo na ove primjedbe, govoreći da su odmah pri dobijanju tih informacija provjerili te navode i da su na osnovu toga dobili četiri službene zabilješke, gdje piše da nije bilo nehumanog postupanjea, nego on nije htio da se kupa.

Kasnije je na to ponovo reagirao Nakić, koji je kazao da zabilješke vrve od neistina i pojasnio da je 29.12. razdvojen od migranta Arona iz Maroka, koji je imao pravo da unese strip u ćeliju, ali Ajanović nije mogao stručnu knjigu.

Pojasnio je da kada su ga htjeli razdvojiti, s obzirom da se zbližio s migrantom, ovaj mu je otkinuo malo papira iz stripa i napisao broj telefona da se mogu čuti kada izađe iz pritvora, od čega se kasnije pokušala napraviti tema.