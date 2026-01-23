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NA MAGISTRALNOM PUTU M-17

Nesreća u Kosovi kod Maglaja: Ima povrijeđenih, saobraćaj potpuno obustavljen

Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, ali za sada nemamo i utvrđen stepen povreda, rekla je Alić

MUP ZDK. MUP ZDK

FENA

23.1.2026

Zbog saobraćajne nesreći koja se jutros oko 6.30 sati dogodila na magistralnom putu M-17, u mjestu Kosova kod Maglaja, potpuno je obustavljen saobraćaj na toj dionici puta - potvrdila je Feni šefica Odsjeka za informiranje i analitiku Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aldina Alić.

U udesu su sudjelovali teretno i putničko motorno vozilo, a jedno lice iz putničkog motornog vozila je zadobilo povrede.

- Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, ali za sada nemamo i utvrđen stepen povreda. Saobraćaj je obustavljen i usmjerava se zaobilaznim pravcima, a na licu mjesta je patrola i vrši se uviđaj - kazala je Alić. 

# MUP ZDK
# KOSOVA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MAGLAJ
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