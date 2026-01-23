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MINISTAR

Pandurević: Ukoliko budem ministar i naredne zime, RAD neće čistiti snijeg, nemaju kapacitet

Rad se ove godine prijavio za četiri opštine, to su četiri gradske opštine i očigledno je pokazao da nije imao kapacitet, mehanizaciju, opremu, pa i ljudstvo

Mladen Pandurević. TV Sa

S. S.

23.1.2026

Gost emisije Špica na TV SA bio je ministar komunalne privrede infrastrukture prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS Mladen Pandurević. On je govorio o odgovoru komunalnih preduzeća na snježne padavine.

Kako je kazao Pandurević, prva dva dana nije bilo za očekivati, bez obzira na opremu i novac, da čišćenje snijega bude u potpunosti realizirano zbog loših vremenskih prilika.

- Imali smo dva dana padavina gdje se smjenjivao neprestano snijeg i ledena kiša, koja je to što padne snijega i ledila. To apsolutno ne bi niko mogao, nešto bitno da uradi. Druga stvar je da je u naredna dva i pol dana, evo recimo tri dana preduzeće Rad nije se pokazalo, da je spremno da se iznese sa tim problemima. Ja sam se zbog toga izvinio građanima, a nakon što je ministarstvo preuzelo koordinaciju tih poslova gdje smo mi obezbjedili da dođe do preraspodjele mehanizacije ljudi iz pojedinih komunalnih preduzeća u druga komunalna preduzeća gdje smo tražili pravljenje novog plana, odnosno gdje smo mi dali zadatke koji bi trebali da se rade. Ja i premijer bili smo do pola dva nekoliko noći na terenu pa onda od pola osam ujutro, tad se to radilo dobro i rezultati su bili takvi da sam ja lično zadovoljan. Percepcija je takva da kad padne snijeg, kad su ulice na minus 12 zaleđene, niko ne može biti sretan s time. Ali, Sarajevo nije u Kaliforniji nego Sarajevo je planinski grad. Ukoliko pogledamo u istom periodu, padavine u Parizu, Geteborgu Zagrebu, Beogradu, situacija u Sarajevu je bila najbolja ako je poredite sa tim gradovima. Nakon ta tri dana koja su nepovratno izgubljena i gdje građani su imali svako pravo da budu ljuti - kazao je Pandurević.

Građani se još uvijek žale da u pojedinim ulicama grtalice nisu ulazile. Na pitanje kako je zadovoljan trenutnom situacijom, Pandurević odgovara:

- Prije svega ne znamo o kojim se ulicama radi, imaju određene ulice koje nikada nisu predviđene da se čiste od strane komunalnih preduzeća. Čišćenje snijega nije posao, nije komunalna djelatnost kojom se bavi kanton to je u nadležnosti opština koje svake godine raspisuju pozive, javne pozive za prikupljanje ponuda i izbor kompanija koja će se baviti uklanjanjem snijega. Rad se ove godine prijavio za četiri opštine, to su četiri gradske opštine i očigledno je pokazao da nije imao kapacitet, mehanizaciju, opremu, pa i ljudstvo i ako ja budem u ovoj godini ministar sljedeće sezone, neće dobiti saglasnost, ako ne dokaže da je sposoban da čisti snijeg u četiri opštine, neće moći da konkurišu u četiri, jer naša analiza je pokazala da je u ovom trenutku sposoban za dvije opštine. U ostalih pet opština u kantonu su opštine izabrale privatne kompanije koje su čistile snijeg I s tim nema veze ni kanton, ni Rad. Zato vam govorim, ne znamo o kojim se u ulicama radi jer imaju neke nekategorizirane ulice ispod četvrtog stepena koje se nikad ne čiste. Ja živim u ulici u Centru koja je za mojih 65 godina pet puta očišćena. Znači pet puta očišćena. Znači ona se čiste i kad baš nema ništa drugo, ali tu ulicu čistimo moj komšija i ja i tako svake godine - kazao je između ostalog, Pandurević.

# MLADEN PANDUREVIĆ
# VLADA KS
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