Pandurević: Ukoliko budem ministar i naredne zime, RAD neće čistiti snijeg, nemaju kapacitet

Gost emisije Špica na TV SA bio je ministar komunalne privrede infrastrukture prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS Mladen Pandurević. On je govorio o odgovoru komunalnih preduzeća na snježne padavine.

Kako je kazao Pandurević, prva dva dana nije bilo za očekivati, bez obzira na opremu i novac, da čišćenje snijega bude u potpunosti realizirano zbog loših vremenskih prilika.

- Imali smo dva dana padavina gdje se smjenjivao neprestano snijeg i ledena kiša, koja je to što padne snijega i ledila. To apsolutno ne bi niko mogao, nešto bitno da uradi. Druga stvar je da je u naredna dva i pol dana, evo recimo tri dana preduzeće Rad nije se pokazalo, da je spremno da se iznese sa tim problemima. Ja sam se zbog toga izvinio građanima, a nakon što je ministarstvo preuzelo koordinaciju tih poslova gdje smo mi obezbjedili da dođe do preraspodjele mehanizacije ljudi iz pojedinih komunalnih preduzeća u druga komunalna preduzeća gdje smo tražili pravljenje novog plana, odnosno gdje smo mi dali zadatke koji bi trebali da se rade. Ja i premijer bili smo do pola dva nekoliko noći na terenu pa onda od pola osam ujutro, tad se to radilo dobro i rezultati su bili takvi da sam ja lično zadovoljan. Percepcija je takva da kad padne snijeg, kad su ulice na minus 12 zaleđene, niko ne može biti sretan s time. Ali, Sarajevo nije u Kaliforniji nego Sarajevo je planinski grad. Ukoliko pogledamo u istom periodu, padavine u Parizu, Geteborgu Zagrebu, Beogradu, situacija u Sarajevu je bila najbolja ako je poredite sa tim gradovima. Nakon ta tri dana koja su nepovratno izgubljena i gdje građani su imali svako pravo da budu ljuti - kazao je Pandurević.